Lupita D’Alessio recibirá el Premio Leyenda en los Latin American Music Awards 2022

La cantante mexicana Lupita D'Alessio da una conferencia de prensa para promover su álbum en vivo "Yo sigo aquí" el 28 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México. Foto AP/Berenice Bautista

La célebre cantante mexicana Lupita D’Alessio será acreedora del Premio Leyenda durante la séptima edición de los premios Latin American Music Awards (Latin AMAs) 2022. La reconocida intérprete que se encuentra de fiesta por su cumpleaños 68 será reconocida por 50 años de trayectoria artística en México y América Latina.

Sumado al reconocimiento, D’Alessio también será parte de la ceremonia de premiación de los Latin AMAs 2022 que tendrá lugar el próximo jueves 21 de abril en Las Vegas, EEUU, y deleitará a los artistas que se den cita como Bad Bunny, Jhay Cortez, Camilo, Grupo Firme, entre varios más.

“Lupita D’Alessio sostiene más de 50 años de una exitosa trayectoria artística que ha consagrado con gran tenacidad y fuerza, creando un estilo único que la ha elevado como una de las mejores intérpretes de México y una superestrella de la música en Hispanoamérica”, recalcó Telemundo por medio de un comunicado.

Lupita D’Alessio recibirá el Premio Leyenda de Telemundo Foto: Instagram/soylupitadalessio

El Premio Leyenda se le otorga a los artistas que con la sola mención de su nombre evocan una imagen vibrante y exitosa dentro de la industria de la música. Fue a mediados del 2021 que Lupita D’Alessio cumplió más de 50 años de trayectoria artística y, con la cual, se ha posicionado como una de las artistas hispanohablantes más importantes de las últimas décadas.

Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida en el medio del espectáculo como Lupita D´Alessio o la Leona dormida, debutó a inicios de la década de los 70 con su disco Mudanzas que contiene canciones como Que miedo tienes, Se vende esta casa y Quién te crees tú.

Fue en 1971 que la nacida en Tijuana, Baja California, arrancó profesionalmente su carrera en el Festival Internacional de la Canción Popular y en 1978 triunfa en el Festival OTI. Durante las últimas cinco décadas ha mantenido una brillante carrera artística en la que acumula 60 discos en vivo, de estudio y recopilatorios, con participación en 11 telenovelas, y más de 40 millones de álbumes vendidos.

Lupita D’Alessio habló sobre su legado en la música Foto: Instagram/soylupitadalessio

Entre sus éxitos que se han convertido en clásicos a lo largo y ancho de América Latina, están Mudanzas, Acaríciame, Que ganas de no verte nunca más, Como tú y Lo siento mi amor. Asimismo, a la Leona Dormida se le recuerda por las grandes colaboraciones que la han distinguido por más de cinco décadas en los escenarios como Inocente pobre amiga junto al Divo de Juárez, Juan Gabriel.

A sus recientes 68 años, Lupita D’Alessio sigue vigente, lanzando su más reciente álbum a finales del 2021, grabando un CD + DVD en vivo desde la Arena Ciudad de México junto a Paquita la del Barrio, continuando su gira Aquí Estoy Yo que inició en México y la cual, durante el 2022 volverá a los escenarios de Estados Unidos, con más de 12 shows confirmados para este año.

Lupita D'Alessio narró el calvario que tuvo que pasar para conseguir los derechos de su música (Foto: Instagram/soylupitadalessio)

Sin embargo, y pese a la gran trayectoria que ha conseguido, Guadalupe Contreras Ramos a finales del 2021 evidenció uno de los retos profesionales que le hubiera gustado lograr en su carrera años atrás, y es que en noviembre del año pasado la intérprete mexicana logró obtener los derechos de toda su obra musical, que inicialmente estaba en poder de Rogerio Azcárraga, director de Grupo Radio Fórmula.

“’Yo esto lo he venido orando desde el 2017, pero los tiempos de Dios no son los nuestros y me acuerdo que me fui a Israel, a Jerusalem y le llevé una carta, en la tumba vacía, y dije ‘es la última vez que yo lo pido, pero tú conoces las peticiones de mi corazón, dijo Lupita D´Alessio en noviembre del 2021 para Ventaneando.

