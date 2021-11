‘’Lloré muchísimo’': la batalla de Lupita D’Alessio para conseguir los derechos de sus propias canciones

Lupita se alista para grabar su concierto de la Arena de la Ciudad de México Foto: Archivo

A mediados de junio de 2020 Jorge D’Alessio, teniendo a su madre como testigo, realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde acusó que el presidente de Grupo Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga, no le permitía a la veterana cantante grabar sus canciones en vivo, además de que ha cobrado las regalías de todos sus discos desde el comienzo de su carrera.

‘’Existe una persona que no le ha permitido a mi madre grabar sus éxitos desde hace muchos años y hoy en día, no quiero saber qué va a opinar el público cuando digamos que este señor firmó a Guadalupe D’Alessio cuando era menor de edad, tenía 17 años y tiene el contrato guardado en una caja fuerte y no le deja grabar sus éxitos”, afirmó Jorge, quien le hizo una promesa a su madre de poder disfrutar de las canciones con las que cimentó su carrera.

Te lo prometo como tu hijo, vas a estar en Bellas Artes y vas a grabar los éxitos que tú construiste y que le dieron a este señor el dinero que tiene, porque le diste muchos millones de discos, hoy en día le dan un disco de oro a quien vende 30 mil discos, tu nada más del disco ‘Lo siento mi amor’ vendiste 4 millones de copias. Eso aquí y en China es violencia de género y te sigue este señor diciendo que no te va a dejar grabar tus sencillos cuando es un contrato que tiene cuántos años guardado”, expresó en aquella ocasión el hijo mayor de la leona dormida.

Jorge D'Alessio denunció en un InstaLive que su madre había sido privada del disfrute de sus regalías desde muy joven (Foto: Instagram @jorgedalessio)

Ahora la situación ha dado un giro, pues recientemente Lupita D’Alessio pudo recuperar los derechos de su repertorio gracias a la ayuda de Jack y Ari Borovoy, así lo relató la intérprete de Mudanzas a Pati Chapoy.

‘’Yo esto lo he venido orando desde el 2017, pero los tiempos de Dios no son los nuestros y me acuerdo que me fui a Israel, a Jerusalem y le llevé una carta, en la tumba vacía, y dije ‘es la última vez que yo lo pido, pero tú conoces las peticiones de mi corazón’, contó la intérprete.

‘‘Y pasó el tiempo y mucha gente se quiso involucrar, managers, novios... Pero de repente me puse en el camino de Jack y de Ari Borovoy por conducto de mi hijo Jorge D’Alessio, y me dijo ¿por qué no te vienes a Bobo?’', recordó la cantante.

Lupita D'Alessio admitió que 'no puede creer' que haya podido recuperar los derechos (Foto: Instagram/soylupitadalessio)

Fue gracias a la mancuerna con la empresa que D’Alessio podrá presentarse en vivo para grabar un material audiovisual con los éxitos de su carrera: ‘’Yo creo que tiene que haber inteligencia para poder lograr algo que yo lo veía imposible, que Rogerio Azcárraga al final, con Jaime dieron el banderazo, digamos así, le dio la llave a Jack ‘Puedes abrir el candado y hacemos el DVD’’ y dije ‘No es cierto’, me puse a llorar, lloré muchísimo, les hablé a mis hijos por Facetime, lloramos los cuatro, César, Jorge, Ernesto, no lo podíamos creer’'

Lupita admitió que le hubiera gustado poder lograr este paso en su carrera años atrás, sin embargo también lo va a disfrutar como el momento cumbre de su carrera.

La cantante no ha grabado sus canciones desde hace décadas (Foto: Instagram/soylupitadalessio)

‘‘De hecho yo todavía no lo creo, hace ratito le dije yo a Jack, hasta que yo no llegue a la Arena Ciudad de México a hacer mi soundcheck y vea cámaras que se trata de un DVD yo lo creo, todavía no lo creo. Hay mucha nostalgia dentro de mí, hay sentimientos encontrados, porque dices ‘Señor, ¿por qué no fue antes? Pero tú sabes por qué haces las cosas, y entiendo soy una mujer quizá ya más madura, quizá el tiempo y la experiencia de poderlo valorar, pienso que es así entonces bienvenido. Gracias, no me voy a morir sin hacer mi DVD , por fin me diste la dicha y en vida de hacerlo y darle ese regalo a la gente, que lo hacemos este seis de noviembre’', contó emotiva.

