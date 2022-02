Lupita D’ Alessio y Paquita la del Barrio anunciaron sus próximos conciertos juntas

Las cantantes ofrecerán un concierto en Monterrey y otro en la Ciudad de México (Fotos: Instagram@soylupitadalessio // EFE)

Las cantantes Lupita D’Alessio y Paquita la del Barrio anunciaron que se reunirán para ofrecer dos conciertos en 2022. El primer evento se llevará a cabo el 2 de abril en la Arena Ciudad de México a las 21:00 horas mientras que el segundo se realizará el 20 de mayo en la Arena Monterrey, ubicada en el estado de Nuevo León,

“Amigos estoy muy feliz de Regresar a los escenarios en una fecha tan especial este próximo sábado 2 de abril del 2022, compartiendo el escenario con mi querida Lupita D’Alessio donde haremos rugir la Arena ciudad de México Arena CDMX cantaremos todos nuestros éxitos Me Están oyendo inútiles” se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de la cantante Francisca Viveros Barradas.

En otra publicación, la intérprete de Rata de dos patas anunció el evento de la Arena Monterrey, de acuerdo con ambas publicaciones, las entradas para ambos conciertos comenzaron a venderse este 3 de febrero a través de la plataforma Super Boletos.

Así anunciaron sus próximos eventos (Foto: Instagram/@paquitaoficialb)

De acuerdo con Super Boletos, las entradas más costosas para el evento de la Arena Monterrey valen 3,075 pesos en la zona VIP (cerca del escenario) mientras que las más accesibles cuestan 440 pesos en la Luneta.

Aunque los precios entre ambos conciertos son muy similares, algunas de las zonas del evento en la Ciudad de México tienen un costo más elevado, siendo el boleto más accesible de 502 pesos en la zona Aqua (lejos del escenario). Las entradas para la zona VIP también valen 3,075 pesos.

En el sitio se puede consultar en un mapa la localización de las secciones de cada arena para que los admiradores de Paquita la del Barrio y Lupita D’Alessio puedan comprar sus entradas.

(Foto: Super Boletos)

Los fans de ambas cantantes no pudieron ocultar su alegría y entusiasmo ante el anuncio en mensajes como: “Eso va arder, quiero ir”. Algunos temas que se encontrarán en el repertorio de estos conciertos son: Rata de dos patas, Leona Dormida, Qué ganas de no verte nunca más, Mentiras, Mudanzas, Cheque en blanco, Tres veces te engañé y No hay quinto malo.

El anuncio de la colaboración tuvo lugar algunos días después de que Paquita la del Barrio se viera obligada a cancelar sus conciertos en Moroleón, Guanajuato. Anteriormente la cantante había sido sometida a un tratamiento médico y por este motivo explicó que no podrá presentarse a los actividades que tenía programadas pues sus médicos le recomendaron tomar reposo absoluto.

La cantante mencionó que no puede caminar bien (Foto: Instagram/@paquitaoficialb)

La cantante utilizó su cuenta oficial de Instagram para mencionar que no se encontraba bien y que esperaba que sus fanáticos comprendieran la situación: “Desgraciadamente no estoy bien”, expresó la Reina del Pueblo mientras se le puede ver postrada en una cama, para comenzar a explicar que recientemente se había sometido a un tratamiento del que no dio más detalles, pero alarmó por completo a usuarios de internet y seguidores fieles de la solista.

“Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan y que querían que estuviera con ustedes pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas”, inició el video la intérprete de éxitos como Rata De Dos Patas, Tres Veces Te Engañe o Cheque En Blanco.

La preocupación en redes sociales por Paquita la del Barrio fue impresionante, mientras algunos aseguraron que se ve físicamente “muy mal y deteriorada”, otros aprovecharon su publicación para escribirle mensajes de cariño y mencionarle que “su salud es primero”.

“Doña Paquita de corazón le deseo la mayor recuperación de todas”, “Se le nota que sí está muy mal, pobrecita”, “Usted es una mujer muy guerrera y fuerte, así que no duden que muy pronto estará mejor que nunca” y “Ver a Paquita en esa cama como si ya estuviera moribunda es muy difícil” fueron algunos de los comentarios.

