“Yo hice un movimiento femenil “: Lupita D’Alessio habló sobre su legado en la música

Lupita D'Alessio explicó que ella fue muy adelantada para su época(Foto: Instagram/soylupitadalessio)

Lupita D’Alessio, mejor conocida como “La leona dormida” ha sido ampliamente conocida no sólo por su voz, o su vida personal, sino por la letras de sus canciones y la interpretación que le daba a estas. Por ello, en esta ocasión, la famosa intérprete rompió el silencio para narrar cómo ha percibido su legado a lo largo del tiempo.

“Decían que cómo una mujer de 24 años estaba cantando así y fue muy adelantado a la época. Le llamaban letras ordinarias, a mí me llegaron a vetar de la radio porque decía ‘hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo’ son temas que decía el hombre ‘no, no, no, quítalo’ pero tanto la pidieron que la tuvieron que toca”, contó para El Universal.

La cantante de Mudanzas destacó que una de sus mayores contribuciones a la música mexicana fue transgredir los espacios mostrar sentimientos que no eran muy bien aceptados para la época y más, si venían de una mujer.

Creo yo que hice un movimiento femenil en cuanto a la música, introducir música que antes no se escuchaba en una mujer. Pero he tenido altas y bajas, de repente me desaparezco y luego aparezco y soy así.

Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida en el medio del espectáculo como Lupita D´Alessio o la “Leona dormida”, debutó a inicios de la década de los 70 con su disco Mudanzas (Foto: Instagram/soylupitadalessio)

De igual forma, La leona dormida remarcó que todas las canciones que ha interpretado a lo largo de su carrera, no han sido únicamente porque suenen bien o porque le vayan a garantizar un éxito, sino que son melodías que representan algo para ella.

“No canto cosas por cantar, ni grabar por grabar”, dijo para dicho medio.

Ahondó en que su experiencia de vida, tanto momentos buenos como malos, contribuyeron para que las mujeres de varias generaciones pudieran identificarse con ella y decidieran utilizar sus interpretaciones como algo más personal.

“Una mujer sensible y apasionada como yo tomaba muy enserio lo que cantaba; no fui yo, sino la mismas mujeres (me) usaron de estandarte y fue como: ‘Lupita D’Alessio es nuestra imagen, yo quiero ser una Lupita D’Alessio”, explicó y ahondó que toda su trayectoria: “va mucho más allá de un empoderamiento”.

Lupita D'Alessio habló sobre su trayectoria musical (Foto: Instagram/soylupitadalessio)

Cabe recordar que, Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida en el medio del espectáculo como Lupita D´Alessio o la “Leona dormida”, debutó a inicios de la década de los 70 con su disco Mudanzas que contiene canciones como Que miedo tienes, Se vende esta casa y Quién te crees tú. Actualmente, con altas y bajas, la originaria de Tijuana cumplió 50 años de carrera artística.

Recientemente, la interprete de Inocente pobre amiga habló públicamente sobre los rumores que rodeaban a su familia sobre el consumo de narcóticos. Con lagrimas en los ojos y un rostro desolado, la actriz confesó que en una reunión llegó a traspasar la línea entre madre e hijo y consumió drogas con Jorge D´Alessio, el hijo mayor que procreó con el actor mexicano Jorge Vargas. Señaló que fue una experiencia difícil porque el integrante del grupo Matute se convulsionó.

“Con Jorge. En algún momento, en una fiesta. Creo que me pasé de confianza y se me hizo fácil y creo que él, como no sabía, pues...me llamaron corriendo, me dijeron: -Jorge está mal-, estaba en convulsiones”, contó para La entrevista con Yordi Rosado.

La cantante de 67 años explicó que la falta de cariño y muestras de amor le hicieron falta cuando era una niña. También, dejó saber que la presencia de medios hermanos en su vida afectó a su relación con su papá, principalmente la presencia de otra mujer porque hasta ese entonces ella era la única hija de Don Alfonso D´Alessio.

