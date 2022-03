Óscar Burgos detalló por qué se divorció de Karla Panini: “Nos veíamos muy poco”

Óscar Burgos dio detalles de su separación con Karla Panin

El afamado presentador y actor mexicano, Óscar Burgos, el cual estuvo detrás de la creación de Las Lavanderas en donde su exesposa, Karla Panini, era una de las protagonistas. El comediante tuvo la oportunidad de detallar cuáles fueron los motivos que lo orillaron dar por finalizada su relación con la también comediante de 42 años.

Fue durante la más reciente emisión de El minuto que cambió mi destino donde el conductor de Televisa relató que él y Karla Panini comenzaron a distanciarse debido a sus compromisos laborales.

“Panini y yo siempre nos hemos llevado bien chido... Nos empezamos a separar porque ella estaba haciendo gira en Estados Unidos mientras yo estaba haciendo gira en México. Nos veíamos muy poco, cada tres meses nos veíamos un ratito, ya ni teníamos relaciones”, mencionó con Gustavo Adolfo Infante.

Oscar Burgos comentó que no puede llevar una mala relación con Karla Panini, la madre de su hijo (IG: oscarburgostv/ malinfluencersmx)

El histrión compartió con el programa de Imagen Televisión que en una ocasión en la Ciudad de México fijaron sus posiciones con relación al matrimonio y concordaron que lo mejor era dar por finalizada la relación: “Empezamos a tener una plática: ‘Nos queremos un chorro, somos bien buenos amigos, tenemos un hijo en común, nos vamos a pelear un día, ¿por qué no nos separamos bien cuates?’. Nos dimos un abrazo, lloramos y nos separamos”.

Cabe recordar que la histrionisa en ese entonces estaba casada con el comediante Óscar Burgos, y durante este periodo la actriz tuvo una relación extramarital con Américo Garza, entonces pareja de su colega, Karla Luna. Más adelante, al ser cuestionado sobre este tema, el exesposo de Karla Panini pidió al público no juzgar a la actriz, ya que fue un tema que dejaron en buenos términos.

“Vamos a hacer una telenovela, tú y yo, es Óscar Burgos y Karla Panini es una pareja, Karla Luna y Américo es otra. Burgos empieza a desatender a Karla Panini cada vez más y más, ya no la pela, ya no tiene relaciones con ella. Ellos (Karla Luna y Américo Garza) tienen algunos problemas. Entonces este hombre y esta mujer empiezan a coincidir y a darse cuenta de que tienen mucho en común, y que ella no tiene nada que ver con él y él tampoco con ella, y deciden enamorarse y al final se casan”, arguyó el histrión de 63 años.

Karla Panini y Américo Garza se encuentran bajo una ola de ataques (TW: paniylachabella)

Fue en 2014, después de ocho años de trabajar juntas en el proyecto de Lavanderas, cuando Karla Luna anunció el final de la relación laboral, debido a una grave falta entre ellas, mientras que Panini se limitó a despedirse el proyecto sin dar más detalles al respecto.

La polémica no solo se dio por la infidelidad y traición que hubo por parte de Garza y Panini, sino porque durante esa época Luna había sido detectada con cáncer, motivo por el cual falleció el 28 de setiembre de 2017. Las condiciones y el desarrollo en que se dieron los hechos conmocionó a los mexicanos, provocó un rencor hacia la Comadre güera.

Para finalizar la intervención con Gustavo Adolfo Infante, el importante cómico mexicano aseguró que debido a las críticas que recibió luego de darse a conocer el romance de Karla Panini y Américo Garza afectaron su salud mental, más que nada por el hijo que procreo con la histrionisa, por lo que tuvo que acudir ayuda profesional.

“Esa fue mi crisis, y por eso tuve que regresar con el psiquiatra. Mi crisis era con mi Gabriel (su hijo), a mí no me importa lo que digan de mí, que si me engañaron, que si me pusieron el cuerno, a mí me vale gorro. Me interesa Gabriel”, finalizó el cómico que da vida a El Perro Guarumo.

