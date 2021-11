Karla Panini anunció el regreso de “La lavandera güera” y desató el enojo de los fans de Karla Luna

La actriz se vio envuelta en ataques y críticas por revivir a su personaje Foto: Instagram

Karla Luna falleció en 2017 dejando una estela de especulaciones, dimes y diretes sobre la forma en que vivió sus últimos años. Y es que la recodada “Lavandera morena” perdió la vida a causa de los embates del cáncer, padecimiento que sufrió duramente además de la mediática y publicitada traición de su compañera, Karla Panini, la otra “Lavandera” del entonces popular programa de Telehit.

Panini, quien se encuentra casada con el ex esposo de Luna, Américo Garza, continúa recibiendo el repudio del público y ataques en las redes sociales por parte de los seguidores de la fallecida comediante, derivado de que Panini comenzó una relación con Américo pese a que él aún estaba casado con la madre de sus hijas.

Sobre la relación se ha dicho mucho, y las versiones que han surgido apuntan a que Panini estaría celosa de Luna y su familia, por lo que habría hecho “de todo” con tal obtener su lugar. Incluso ha circulado información muy delicada que sólo se queda en rumores que refieren que Panini habría echado mano de “artes oscuras” para “quitar del camino” a la fallecida humorista.

Las comediantes triunfaron en mancuerna y llevaron su espectáculo a otros países de América Foto: Archivo

Recientemente, tras arremeter contra la familia de Karla Luna, Karla Panini volvió a dar de qué hablar al anunciar que “La comadre güera”, su personaje en Las lavanderas, proyecto que la lanzó a la fama nacional en conjunto con su fallecida compañera, estaría de regreso en la escena del espectáculo.

Ahora Panini apareció en su cuenta de Instagram, donde se ve ataviada con una peluca rubia llena de tubos para el pelo, un mandil con la frase “Sobres, sobres, sobres, sobres ” y una bandana en la cabeza con tipografía al estilo cholo, personificación que le corresponde al personaje gracias al cual hizo mancuerna con “la comadre morena”.

“Regresamos y la que soporte” escribió en la imagen la actriz. Esta caracterización le valió críticas, la molestia de sus detractores y hasta amenazas en las redes sociales por parte de haters que explotaron en su contra por ponerse de nuevo el traje del personaje con el que se alude a su relación y supuesta amistad con la fallecida comediante.

Con esta imagen Panini anunció el regreso del personaje que le dio fama (Foto: Instragram/@kpaninimx)

Fue en sus historias de la red social donde la también presentadora y locutora de radio contestó los mensajes de odio de sus detractores, incluso los retó a unirse a una dinámica de preguntas y respuestas, pues aseguró no tenerle miedo a nadie.

“No le tengo miedo ni al diablo que le voy a andar teniendo miedo al hate, si no le tengo miedo al creador del hate. No le tengo miedo al mismísimo diablo, qué le voy a tener miedo a sus chamuquitos”, dijo Panini y comenzó a cantar a manera de burla: “Ay, qué miedo, mira cómo estoy temblando”.

Ante ello, la actriz regiomontana fue tachada también de cínica y soberbia, a lo que contestó que no dejará de hacer gala de su peculiar sentido del humor: “Señores y señoras, toda mi vida he tenido el humor negro, me río de mí misma, de muchas cosas, entonces no puedes contra alguien que se ríe de sí misma”, expresó.

Desde que falleció Luna, Panini ha sido blanco de ataques y señalamientos Foto: Instagram @kpaninimx

“En lugar de que llenen su boca de odios, llenen su boca de bendiciones, es más benéfico para ustedes mismos, porque están bien sonsos, el hate que ustedes tiran no llega a la persona que están odiando... no sé si me estoy explicando porque están medio mensos a veces los haters. Diviértanse con esta dinámica de “Qué le preguntarías a La comadre güera”, acuérdense quién es, sean creativos... que si va a regresar La comadre güera, no, no empiecen, no es eso. Es sólo una dinámica”, aseguró.

