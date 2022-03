Danna Paola dijo que su abuela se encuentra hospitalizada por Covid-19: “Está muy grave”

Los fans de la intérprete enviaron todo tipo de mensajes de apoyo (Foto: Instagram/@dannapaola)

Danna Paola es una de las artistas más queridas en México, pues inició su carrera desde muy pequeña y a lo largo de los años ha atravesado desde la actuación, hasta el canto. En esta ocasión la intérprete de Calla tú se mostró seriamente afectada por el estado de salud de su abuela.

Fue desde su cuenta de Twitter donde la cantante abrió su corazón y, tras señalar que generalmente prefiere mantener su vida privada fuera del foco público, esta vez las circunstancias la rebasaron.

“No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por covid...”, escribió.

Asimismo, les pidió a sus seguidores que le mandaran los mejores deseos a su familiar, para que pudiera recuperarse pronto y salir de la infección.

“Y tengo el corazón apachurrado :( les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella”, concluyó.

Danna Paola dijo que su abuela está enferma (Foto: @dannapaola)

Los internautas rápidamente reaccionaron y esperaron que la abuela de la artista tuviera mejorías en su salud lo más pronto posible.

“Ay mi Dannita, que noticia tan triste…espero de todo corazón que todo vaya para bien! La tendré en mis oraciones, mucha fuerza para ti, para ella y tu familia. No es fácil nada de esto, y lo entiendo, pero ya vas a ver que se va recuperar muy muy rápido te amamos mucho!”, “Conocí a una de tus abuelitas cuando era pequeña por la guardería, me acuerdo que me regaló un autógrafo tuyo y era super linda conmigo. No sé si te refieras a ella, pero te mando la mejor de las vibras para que se recupere pronto”, son algunas de las menciones que recibió.

De igual manera, otros usuarios ahondaron en la importancia de los abuelos y compartieron que muchos de ellos ya no contaban con estos integrantes en sus familias, pero que los recordaban con cariño.

En días anteriores se reveló que Danna Paola hará una colaboración con Moderatto (Foto:Instagram/@dannapaola)

“Awww bebé si va a recuperar ten fe hermosa dios quiera y si ánimo ehhh no se me quite bebé (yo ya no tengo abuelitos ni abuelitas) pero entiendo lo preocupada que estás por tu abuelita ánimo ten fe en Dios y la virgen de Guadalupe”, “Es horrible pasar por esta situación, con nuestros seres queridos y más con adultos mayores. Bendiciones para todos y pronta salud”, añadieron los cibernautas.

Apenas hace un par de días, se confirmó que Danna Paola realizará una colaboración con Moderatto y, aunque algunos fans de la música rock-pop veían la idea como algo imposible, Marcello Lara, Iñaki Vázquez, Elohim Corona y su vocalista y pianista Jay de la Cueva traen de vuelta uno de los primeros clásicos de la banda mexicana que le daría la fama nacional en el 2004 -disco Rebelde-: Sólo Quédate En Silencio.

“ARMY, ha llegado el momento de presentarles nuestra siguiente colaboración, es un honor poder rockear junto a @dannapaola en Sólo Quédate En Silencio una de las legendarias de @rbd_musica. Próximanente : 07/03/2022 #SoloQuedateEnSilencio#ModerattoDannaPaola #RBDx100pre #moderattorbd”, escribió la banda en su cuenta oficial de Instagram donde la cantante pop comentó “Yaaaaas Leggoooo [sic]”.

En este sentido, la actriz de telenovelas como Atrévete A Soñar escribió: “En otras noticias, se viene algo muy top, ¿están listos?”.

