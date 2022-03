Viralizan discurso de Alfonso Herra sobre conflictos bélicos: “Para qué hacer la guerra, si la paz no cuesta nada”

En redes sociales se hizo viral el discurso del actor cuando aún estaba en RBD y ahora él lo retoma

Aunque la tensión mundial está centrada en el conflicto bélico que Rusia y Ucrania enfrentan actualmente, artistas se han pronunciado a favor de la paz mundial y en esta ocasión se hizo viral un discurso que Alfonso Herrera dio sobre el tema años atrás estando aún en RBD. El poder de sus palabras ha llegado a miles de personas en sus redes sociales haciendo que el actor reaccionara y lo compartiera en su cuenta de Twitter.

Durante la gira mundial Tour Generación 2006 la exitosa banda pop llegó al país de la caipiriña -bebida típica a base de lima machacada con azúcar, cachaza y hielo pica- bajo el título RBD Tour Brasil y ahí se presentaron ante más de 85 mil personas en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Sería un 8 de octubre de 2006 cuando el ahora viral discurso de Poncho Herrera quedaría plasmado para siempre en el Live in Río.

“Para qué, para qué hacemos… El ser humano hace tanta muerte, de repente prendemos las noticias y vemos guerra, vemos noticias que realmente no nos llenan, simplemente vemos cosas que nos entristecen. Para qué hacer la guerra, si la paz no cuesta nada”, es el inicio que el actor de Rebelde (2004) le da a su mensaje sobre terminar los enfrentamientos armados.

El actor dio un emotivo discurso en el 2006, que ahora es viral (Foto: Instagram/@ponchohd)

Alfonso Herrera continúa mencionando que a pesar de que algunas personas consideren que se puede ganar algo personal en conflictos así, la realidad es otra, pues los únicos que ganan son los egos de los gobernantes que deciden realizar enfrentamientos entre los pueblos sin ver más allá de sus objetivos e intereses propios: “Las únicas personas que gana con la guerra, es el ego de los gobernantes y no podemos permitir más eso”.

En ese concierto, que sería el tercer DVD musical de la banda, el actor de series como Sense8, El Dandy o The Exorcist invitó a los fanáticos a levantar la mano si se encontraban a favor de la paz, sin importar la circunstancia en la que se encontraran, ya que consideraba que él y todos los asistentes estaban cansados de la muerte y la injusticia.

Posta oficial del DVD de donde salió el discurso del actor (Foto: Twitter/@rbd-manics)

“Si tú que estás allá, no importa si estás en la primera fila, no importa si estás en la segunda fila, quieres paz levanta tu mano, al igual que tú y yo queremos paz en esta tierra. Estamos cansados de tanta muerte y de tanta injusticia”, expresó momentos antes de interpretar a lado de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher von Uckermann el tema musical Fuera, del álbum de estudio Nuestro Amor.

Aunque Alfonso Herrera ha dejado en claro en más de una ocasión que no regresaría a la música ya que el “realmente es actor”, el nostálgico video conmovió a sus más de 1.9 millones de seguidores que no dudaron en hacerle notar su apoyo a más de 15 años de haber conmovido a su público en Brasil, en uno de los conciertos más grande e importantes que la banda pop dio en toda su carrera.

El RBD conmovió a sus fans

“Poncho siendo Poncho desde siempre”, “Ese mensaje fue algo tan especial y tantos años después sigue siendo vigente”, “Aún lo escucho y se me pone la piel como gallina, levanto la mano”, “Yo estuve presente y recuerdo esa vibra de paz y amor que se sintió en ese momento cuando dijiste lo de que la guerra no tiene sentido y la paz no cuesta nada, viva RBD”, “Nosotros en 2006 no entendíamos al 100 lo que querías decir en ese momento, que triste que esta generación rebelde esté viviendo en pleno 2022 algo tan horrible como una posible nueva guerra mundial”, expresaron seguidores en Twitter.

