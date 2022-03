Cecilia Galliano culpó a Sebastián Rulli de su distanciamiento

Los argentinos atravesaron varias batallas legales tras haber vivido una historia de amor por siete años (Fotos: Instagram@ceci_galliano /@sebastianrulli)

Cecilia Galliano reveló que su relación con Sebastián Rulli sería inexistente actualmente si no fuera por el hijo en común que tienen, pues el divorcio y la demanda que vino después entre los actores habría sido muy doloroso para ella.

Sebastián Rulli y Cecilia se casaron en 2007 y tuvieron un hijo, Santiago. La relación parecía seguir un buen camino, pero en 2011 comenzaron el papeleo para divorciarse, lo que resultó en un largo y complicado proceso que terminó lastimando a la argentina.

La actriz confesó este jueves en entrevista con el programa hoy Día que actualmente, la relación con su exesposo es buena, pero gracias a su hijo, pues saben que para cuidar de él y darle lo mejor, tendrán que verse siempre.

“Nos llevamos por mi hijo. Yo te diría que no somos ex, somos padres. Hay una criatura en el medio, nos vamos a tener que ver toda la vida”, dijo Cecilia.

Anteriormente, Cecilia había confesado que no le perdonaba el hecho de haber dejado a su hija Valentina, quien durante su infancia lo consideró su padre (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Sin embargo, confesó que lo que sucedió tras el divorcio, arruinó lo que pudieron haber conservado como un bonito recuerdo, ya que existió una demanda por parte del protagonista de Los ricos también lloran en contra de Galliano.

“Después (del divorcio) vinieron las demandas que creo no venían al caso y no me las merecía, pero está bien, las tomo como tal y creo que eso ensució algo que podría haber sido bonito como relación como padres”

Y es que poco después de que la pareja se divorció, Sebastián Rulli demandó a su expareja por una camioneta que le pertenecía a ella. La batalla duró varios meses y tres instancias; la primera la ganó él, mientras que las otras dos, ella.

Cecilia aprovechó para confirmar que está soltera y mantiene una buena relación con todas sus exparejas (Foto: Instagram/@ladesalmadatv)

A pesar de que la demanda la ganó ella, confesó que el proceso los hizo distanciarse. Inclusive, cuando terminó la batalla, ella agradeció haber triunfado en proceso que no inició y le deseó a Rulli que fuera feliz, pues si no, no la dejaría ser feliz.

“Yo lo único que le deseo es que por favor sea feliz, porque si él el feliz, me va a dejar a mi ser feliz también, porque después de un divorcio de dos años, donde se quedó con la casa, se quedó con todo”, dijo en ese entonces al programa Pasillo TV.

La actriz también recordó su romance con Mark Tacher, de quien sólo dijo que hicieron lo posible por mantener su noviazgo, pero no soportaron los problemas que los rodeaban.

Cecilia Galliano y Mark Tacher hasta ahora mantienen una relación cordial tras haber terminado su noviazgo (Foto: YouTube/@Cecilia Galliano)

Mark y Cecilia empezaron a salir en mayo de 2011, aunque lo mantuvieron en secreto, pues ella se estaba divorciando de Sebastián Rulli y él de Mónica Fonseca. Fue hasta noviembre de ese mismo año que hicieron pública su relación. No obstante, según comentó ella en hoy Día, la presión por sus hijos, la demanda y los divorcios, los llevó a tener que separarse.

Finalmente, Galliano confirmó que está soltera y no mantiene un romance con José Alberto El Güero Castro. Aclaró que usualmente salen juntos a comer porque son muy buenos amigos.

Y es que el pasado noviembre trascendió que Cecilia Galliano y José Alberto El Güero Castro habrían comenzado un noviazgo mientras trabajaban juntos en la telenovela La Desalmada. La revista TV Notas publicó una serie de fotografías en las que se ve a los dos caminado por la calle, tomados de la mano por la noche. Según reportó la publicación, los artistas habrían mantenido su romance por al menos dos meses. Ambos desmintieron a la revista y expusieron que su amistad se remonta a más de 10 años atrás.

