El día que César Bono dijo que le quedaba poco tiempo de vida

César Bono en varias ocasiones ha hablado acerca de su muerte, asegurando que será pronto (Foto: Instagram/@billieparkernoticias)

César Bono fue hospitalizado de emergencia la madrugada de este viernes por lo que alertó a su público, ya que meses atrás aseguró que le quedaba poco tiempo de vida.

Cuatro años atrás, el actor conocido como Frankie Rivers por su personaje en la serie Vecinos, tuvo varias complicaciones en su salud que hasta la fecha siguen presentando secuelas. Sufrió un bloqueo en el músculo cardíaco y ocho infartos cerebrales, los cuales afectaron su movimiento. Por ello, aseguró que hubo una ocasión en que estuvo al borde de la muerte.

“Yo me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son por los infartos que tuve, pero aquí sigo”, dijo en entrevista a TVyNovelas en 2020.

Pese a que el actor se mostró animado a enfrentar las secuelas que le dejaron sus infartos, confesó que le queda poco tiempo de vida, aunque aclaró que no estaba dando esas declaraciones de forma negativa, sino que está consciente de su edad y su salud, además, es realista.

Bono aseguró que su testamento está listo, pues es precavido acerca de lo que pueda pasar en el futuro (Foto: Cuartoscuro)

“Tengo 70 años, si no estoy consciente de que voy a vivir menos que cuando tenía 20 estaría retrasado mental. Claro que no me queda mucho tiempo de vida y claro que mi salud se vio afectada. Incluso la neuróloga que vio mis ocho infartos no sabe cómo es que estoy vivo”

Dejó claro que es una persona optimista y no tiene depresión, sólo le gusta ver a la vida objetivamente y aceptar lo que viene de acuerdo a su edad.

“Soy un hombre optimista. Estoy bien. Luego ponen que estoy en la depresión y no, lo que pasa es que soy realista. Me dieron más de ocho infartos, entonces ¿cómo no pensar en la muerte? No es lo mismo que te digan ‘le dio un infartito’ a ‘¡le dieron ocho!’”, comentó para la revista.

Además de los infartos que sufrió en 2018, en febrero de 2019 fue internado debido a problemas gastrointestinales que lo obligaron a detener de última hora su puesta en escena Defendiendo al cavernícola. Aunado a esto, también sufre de una hernia hiatal que se niega a atender con algún procedimiento quirúrgico.

El actor actualmente usa un bastón para moverse, pero antes tuvo que usar andaderas y sillas de ruedas (Foto: Cuartoscuro)

“Mi organismo se está muriendo; se oye gacho, pero es la realidad”, comentó en entrevista con TVyNovelas luego de ser dado de alta en 2019.

César Bono fue hospitalizado de emergencia

Este viernes, después de que María Rosa, la hija de César Bono, diera a conocer que necesitaba donadores de sangre, pues ya que su papá había sido llevado al hospital, se dio a conocer que el comediante fue hospitalizado debido a que sufrió de hemorragia por una úlcera, comentó Leonardo, hijo del actor.

En entrevista con Javier Poza, Leonardo reveló que su padre lleva varios días internado ya que se le reventó un úlcera que los médicos describieron como “ultra gigante”. No obstante, se encuentra estable y en observación. Tendrá que permanecer en el hospital mientras la úlcera sana.

Bono reapareció en redes sociales para hacerle saber a su público que se encuentra bien y agradeció la preocupación, así como para confirmar que se encuentra fuera de peligro. Escribió: “Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud. No corro peligro”.

El pasado agosto, César dio a conocer que tenía COVID-19, pero fue asintomático gracias a que tenía su esquema de vacunación completo. Su recuperación fue exitosa y rápida.

SEGUIR LEYENDO: