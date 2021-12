Cecilia Galliano rompió el silencio sobre su supuesto romance con “El Güero” Castro

Cecilia Galliano rompió el silencio sobre su supuesta relación con "El Güero" Catros y aseguró que es mentira (Fotos: @ceci_galliano / @lxsvin)

El pasado noviembre trascendió que Cecilia Galliano y José Alberto El Güero Castro habría comenzado un noviazgo mientras trabajaban juntos en la telenovela La Desalmada, sin embargo, la actriz desmintió esta relación y aseguró que sólo mantiene una buena amistad con el productor.

A mediados de noviembre la revista TV Notas publicó una serie de fotografía en las que se ve a Cecilia Galliano y a El Güero Castro caminado por la calle, tomados de la mano por la noche. Según reportó la publicación, los artistas habrían comenzado un romance hace al menos dos meses.

En su momento, ninguno de los dos dio declaraciones, pero este jueves Galliano dio su versión de los hechos tras las fotografías capturadas, que no serían más que un retrato de su amistad con el productor de telenovelas.

La relación habría iniciado durante la producción de "La Desalmada", telenovela donde José Alberto es el productor y Galliano actuó (Foto: Instagram/@ladesalmadatv)

“Yo al señor Güero lo respeto muchísimo, lo conozco de hace muchos años, me dio una gran oportunidad, lo quiero mucho. Y ahí salíamos de ver todos juntos el último capítulo de La Desalmada. No, no hay romance”, aseguró la argentina en entrevista para Suelta la Sopa.

Asimismo, dijo que actualmente está soltera, por lo que no hay romance con Castro o cualquier otra persona con la que puedan verla.

Acerca de las fotografías en la que se ve cómo van tomados de la mano, ella argumentó que, como toda mujer en tacones mientras camina por una pendiente, le pidió ayuda al productor para caminar y no resbalar.

Comentó que, aunque la vean decenas de veces más con El Güero compartiendo una cena, eso no significará que hayan iniciado un noviazgo.

El productor no ha desmentido el romance con la actriz argentina hasta el momento (Foto: Instagram/@elgueromex)

“Si me tuvieran qué ver 20 veces cenando más, me van a ver 20 veces cenando más, porque es una persona que quiero, que respeto, que creo que me quiere, entonces nos llevamos muy bien y somos amigos. Como me van a ver cenar con muchas personas más porque sí, porque no hay nada más que esconder”, dijo.

Por otra parte, aseguró que inclusive antes de sostener un noviazgo con Sebastián Rulli y casarse con él, ya conocía de tiempo atrás al productor, por lo que no tendría sentido que relacionaran su anterior matrimonio con su actual supuesto estado sentimental.

Y es que la revista TV Notas publicó una polémica entrevista que les habría concedió un supuesto amigo cercano del Güero Castro, quien señaló que la pareja mantendría ya dos meses de noviazgo y mencionó que se encuentran muy contentos con esta nueva etapa de sus vidas.

La actriz aseguró que así como salió a cenar con el productor, saldrá con sus demás amigos (Foto: Instagram/@ceci_galliano)

El el recuento de lo sucedido para que la relación iniciara, el entrevistado confesó que el productor de 58 años habría sido quien, de forma respetuosa, dio el primer paso para acercarse a Galliano. Para ello, el exesposo de Angélica Rivera habría invitado a salir a la argentina.

Supuestamente, Castro se habría enamorado de Cecilia durante la producción de La Desalmada porque habría sido la primera vez en que tuvieron que convivir por tanto tiempo. Y cuando se sintió dispuesto a conquistar a la actriz, la invitó a salir varias veces hasta que ella le dio el sí.

Entre más detalles, quien dijo ser amigo cercano del Güero, señaló que la pareja no ha querido hacer público su noviazgo debido a un supuesto conflicto de intereses entre Televisa y el productor, pues esta no ha sido la única ocasión en la que el oriundo de la Ciudad de México tiene un romance con las actrices que integran el elenco de sus telenovelas, situación que aparentemente ha generado incomodidad en la televisora.

