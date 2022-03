Qué piensa Mayrín Villanueva sobre el romance de su hijo Sebastián Poza con Azul Guaita

(Foto: @sebastianpoza/mayrinvillanueva/ Instagram)

Como nunca antes Mayrín Villanueva se sinceró sobre la relación sentimental de aproximadamente dos años que existe entre Sebastián Poza y Azul Guaita. La actriz dejó entrever que está de acuerdo con el tórrido romance que surgió tras la colaboración en una telenovela y confirmó que van por buen camino.

La intérprete que ha brillado en la pantalla chica con sus papeles en inolvidables melodramas como Mujeres de negro, Mi corazón es tuyo, Soltero con hijas, Yo Juan querendón y Si nos dejan compartió su opinión respecto a la situación amorosa de uno de los hijos que procreó con su exesposo Jorge Poza. Contrario a otros artistas, se expresó sin incomodidad sobre la tierna historia de amor.

Según contó en entrevista para People en Español, Sebastián y Azul se conocieron durante las grabaciones de Soltero con hijas, telenovela de Univision protagonizada por ella misma, Gabriel Soto, Vanessa Guzmán e Irina Baeva. Ambos actores juveniles también formaron parte del elenco, por lo que tuvieron la oportunidad de convivir y formar una amistad que no tardó en escalar a un romance.

El joven actor nació en 2003, actualmente tiene 18 años (Foto: @mayrinvillanueva/Instagram)

“Desde esa novela empezaron y ya llevan dos años juntos, tan chiquito y ya se quedó ahí”, declaró. A través de sus declaraciones, la orgullosa madre dejó entrever que se siente contenta con esta nueva etapa que está viviendo su hijo.

Desde la experiencia reflexionó sobre la pasión que caracteriza al amor joven y como consejo les compartió que disfruten al máximo cada experiencia que vivan juntos, los buenos y malos momentos. También reconoció que durante las grabaciones de cualquier proyecto suelen surgir ese tipo de acercamientos entre compañeros, por lo que lo considera como algo normal.

“Ahora sí que ellos que vivan el amor, que disfruten de todas la experiencias lindas y sí, en muchas novelas se dan romances”, continuó.

Actualmente, la actriz estelariza el remake de "Rebelde" en Netflix (Foto: @sebastianpoza/Instagram)

Respeto a la experiencia que vivió al traspasar el lado personal hacia lo profesional con su hijo en dicha telenovela, la esposa de Eduardo Santamarina contó que los resultados fueron bastante positivos y significó un cambio en la percepción que tenía de Sebastian, porque gracias a ello se dio cuenta que ya no es un niño y necesita su espacio.

“Me encantó estar al lado de mi chaparrito. Yo me fui con un niño de 16 años y ya me regresé con un señor comprometido, ya estaba muy enamorado [...] es increíble cómo te vas con un chavito 16 años, yo todavía lo sentía bien niño, y ya cuando regresó ya era de ‘ya mamá por favor, dame más espacio, dame mi tiempo’”, añadió.

Meses atrás, la intérprete mexicana de 51 años confesó que no se considera una suegra celosa o difícil de tratar porque es consciente del desarrollo natural de sus hijos. Además, Sebastián no es el único que actualmente se encuentra enamorado, pues su primogénita Romina Poza también está en una relación y frecuentemente presume a su novio en redes.

"Te amo tlacuachito " escribió el actor dentro de su publicación. (Foto: @sebastianpoza/Instagram)

“Nada celosa, me gusta y disfruto mucho de los chavos, como que creces con ellos, aprendes, entonces disfruto, me encanta estar con ellos. Soy tan metiche y tan relajada que no tengo ningún tipo de problema, obviamente sí pongo reglas en la casa, de horarios y cosas asó, pero lo normal de cualquier mamá”, dijo para Hoy.

Los actores habrían decidido iniciar un romance en noviembre de 2020 en medio de una ola de rumores por la cercanía que mantenían. La información fue confirmada un año después, específicamente el 23 de noviembre, fecha en que habrían cumplido dos años juntos, así lo compartió con sus seguidores de redes sociales Sebastián.

En el marco de su segundo aniversario, el intérprete de 18 años publicó una serie de fotografía que se tomó junto a su novia y agregó un romántico mensaje: “Amor, te amo con toda mi vida, de verdad te agradezco cada segundo que me has regalado, te he disfrutado muchísimo estos 2 años y he aprendido muchísimo de ti”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: