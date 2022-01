Superholly respondió a la crítica de Galilea Montijo: “¿Qué onda con el comentario?”

Foto: Cuartoscuro IG @radioholly

Tras el polémico comentario que lanzó Galilea Montijo en defensa de Yalitza Aparicio por la crítica que recibió de Superholly sobre su pronunciación en inglés, la youtuber pidió que la presentadora de televisión vea su video antes de opinar y aseguró que lo más importante de hablar en otro idioma es darse a entender.

Durante la mañana del pasado martes 25 de enero, la conductora de Hoy se viralizó en redes sociales después de que externara su opinión respecto a un video de Superholly. Después de lo ocurrido, los internautas no tardaron en compartir el fragmento con la youtuber, quien al ver el revuelo que se generó decidió contestar a través de su cuenta de Twitter.

La influencer que ha brillado en el mundo de internet con sus videos sobre la correcta pronunciación de palabras en inglés, respondió a la crítica que lanzó la conductora durante una transmisión del matutino. Algo sorprendida, Superholly puntualizó que uno de los principales mensajes que pretende dejar con sus videos es la importancia de comunicarse a través de un idioma.

(Captura: @superholly/ Twitter)

“Como siempre digo, lo importante es darnos a entender, con eso ya estamos del otro lado”, escribió como respuesta a un video del polémico momento donde fue etiquetada.

Aunque en un primer momento parecía que no pretendía profundizar en el tema, Superholly continuó en la caja de comentarios, donde dejó al descubierto la sorpresa que se llevó después de que escuchó la recomendación que le hizo Galilea Montijo.

“Me dijo que cuando tenga el dinero en el banco que tiene Yalitza y Sofía Vergara, puedo dedicarme a criticar. (??? ¿Qué onda con el comentario?). No se tomó ni 5 minutos para ver de qué trata mi canal, y lo que concluí en el video donde analizo el inglés de Yalitza”, agregó.

La conductora defenció a las actrices latinas por su pronunciación

Tras lo sucedido, los usuarios de la plataforma llenaron la caja de comentarios con mensajes de cariño y apoyo para la youtuber. También llamaron la atención opiniones contra la presentadora de televisión, donde se retomaron, con ayuda de memes, algunas de las recientes controversias donde se ha visto envuelta.

Superholly terminó su intervención mencionando que se sentía tranquila ante lo ocurrido gracias al apoyo que recibió por parte de sus seguidores, además de que se encontraba disfrutando de Quintana Roo.

“Yo estoy tranquila en Tulum con mi esposo y mi amiga, leyendo comentarios lindos de gente sensata como tú que me defiende porque sí me ve y sí me conoce”, tuiteó “Muchas gracias… los quiero mucho [emoji de corazón rojo]”, agregó en otra respuesta.

En la imagen, la actriz mexicana, Yalitza Aparicio. EFE/Gustavo Becerra/Archivo

Todo comenzó hace aproximadamente dos semanas, cuando la influencer subió un video en su canal de YouTube donde habló sobre la pronunciación del idioma inglés que ha hecho Yalitza Aparicio. Tras lo sucedido, la protagonista de Roma externó su opinión en un video titulado Reaccionando al video de Superholly, mi proceso aprendiendo inglés que publicó en la misma plataforma.

“Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen, pues, lleva su tiempo. Es un proceso y ya, hablar en inglés perfecto, no lo creo, ahorita, la verdad es que no”, comentó haciendo énfasis en el largo camino que ha recorrido para aprender otro idioma.

De hecho, previo al comentario de Galilea Montijo, el matutino de Televisa presentó una breve entrevista que cedió la oaxaqueña donde rectificó su opinión: “Es increíble que alguien así comparta todo lo que sabe para que uno vaya aprendiendo porque son muchas cosas que a veces en la escuela o mediante una lectura no lo vas a aprender”.

“El éxito de Sofía Vergara, Antonio Bandera es hablar con los latinos en inglés”, agregó Raquel Bigorra respecto al tema. Cabe recordar que estuvo como invitada especial en Hoy. (Photo by Columbia Pictures/Getty Images)

Sin embargo, lo que causó controversia en las últimas horas fue el comentario que hizo la conductora: “Superholly, el día que tú tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, de Sofía Vergara y de todas las que criticas, entonces platicamos, nena”, dijo en vivo.

