Julián Figueroa confirmó que la casa donde creció Salma Hayek es suya: “Yo no la tengo en ruinas”

Los hijos de Joan Sebastian dieron declaraciones enredadas sobre la casa que fue propiedad de la familia Hayek Jiménez IG: @salmahayek @julian_f.f @josemanfigueroa

Trascendió que la casa que Joan Sebastian adquirió hace aproximadamente 20 años se encuentra en pésimas condiciones y está deshabitada, situación que llamó la atención porque forma parte de la herencia que dejó a sus hijos tras su fallecimiento y también porque fue el lugar donde creció Salma Hayek.

Hace unos días comenzó a correr la información que dicha propiedad se encuentra en mal estado, se desconocía quién es el nuevo propietario y por qué estaba en esas condiciones. En una entrevista para Hoy, Juan Manuel Figueroa confesó que la casa le pertenece al hijo que el Rey del jaripeo tuvo con Maribel Guardia.

“Yo tengo entendido que esa casa es de Julián”, dijo. Durante otro encuentro con los medios, quien fuera pareja sentimental de Ninel Conde explicó que para poder recuperar la propiedad donde Salma Hayek vivió sus primeros años es necesario hablar con la actriz costarricense y su hijo porque ellos tiene el control.

Juan Sebastian y Trigo de Jesús, hijos mayores de Joan Sebastián y hermanos directos de José Manuel Figueroa, murieron asesinados. (Foto: Facebook/José Manuel Figueroa)

Sin embargo, sus declaraciones fueron desmentidas por Maribel Guardia frente a las cámaras de Despierta América, además de que aparentemente desconocía que la casa estuviera a nombre de Julián Figueroa porque comentó que pertenecía a ninguno de los dos. También confesó que no heredó nada de su exmarido contrario a lo que se especulaba.

“No, no es mía ni de Julián [...] yo no tengo nada de Joan, yo no soy la viuda de Joan, yo no soy heredera y nada que haya dejado Joan es mío”, dijo.

Ante la negativa, el programa buscó a Julián Figueroa para que de una vez por todas aclarara si la casa ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, le pertenece o es de alguna de sus hermanas. En medio de una multitud y con su primogénito en brazos, confesó que la propiedad si es suya, pero las condiciones en las que se encuentra no son su responsabilidad.

Julián Figueroa se encontraba trabajando en la producción de un álbum junto a diego Verdaguer, pero desafortunadamente no pudieron concluirlo porque falleció en enero de 2022. (Foto: Captura de pantalla de YouTube/ Diego Verdaguer)

“Es mía. Ya me había comentado eso mi mamá, que la tengo en ruinas, yo no la tengo en ruinas, mi papá la compró en ruinas porque tenía planeado hacer un proyecto ahí”, mencionó.

Ese habría sido el motivo original por el que Joan Sebastian habría comprado el inmueble hace ya varios años. De acuerdo con la información que compartió en enero José Manuel para el mismo medio, su padre pretendía iniciar un negocio de comida en la casa que perteneció a la familia Hayek Jiménez, desafortunadamente lo fue postergando y nunca se llevó a cabo.

“Mi papá compró esa casa hace 18 años y su idea siempre fue hacer un restaurante. Realmente mi papá no se la compró a Salma, se la compró a Sami Hayek, el papá de Salma”, externó.

La foto de Salma Hayek con su papá y su hermano Sami (IG: salmahayek)

Julián comentó que incluso se tenía pactado un acuerdo entre su padre y la estrella de Hollywood para que fuera la madrina del lugar y estuviera presente en la inauguración.

“Si mal no recuerdo, en el trato de compre-venta que existió, si mi padre lograba el restaurante, existía la obligación o compromiso realmente de que Salma tenía que estar en la inauguración, entonces ojalá que a quien le haya quedado tenga ese concepto y lo pueda aprovechar, sería fenomenal”, agregó.

El próximo 13 de julio se cumplen siete años de la partida del Poeta del pueblo, el cantautor que salió de Juliantla, Guerrero, para conquistar al público latinoamericano con canciones como Tatuajes, Te irá mejor sin mí, Diséñame, Secreto de amor, Eso y más, entre muchas otras. Durante su larga trayectoria cosechó un sinfín de éxitos que además de fama y reconocimiento, también le trajeron riquezas.

Julián confesó que su papá le heredó la casa en vida y por el momento no tiene en mente cumplir dicho sueño. Foto: Cuartoscuro

Su herencia monetaria fue repartida entre sus los seis hijos que le sobreviven: Juan Manuel, Julián, Zarelea, Marcelina, Joana y Juliana, sin embargo, actualmente todavía existen problemas entre los hermanos por supuestas propiedades que no habrían sido presentadas en la repartición.

