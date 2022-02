Superholly en el programa Hoy: qué pasó realmente con la youtuber

Este fue el anuncio que se transmitió en Hoy sobre la supuesta presencia de Superholl Video: Televisa/Hoy

La polémica entre el programa Hoy y la creadora de contenido Superholly pudo haber tenido su desenlace durante una clase de inglés en el matutino de Televisa, sin embargo, la youtuber negó que se presentaría a los estudios de San Ángel porque ni siquiera tenía conocimiento de la invitación.

Un día después, el programa emitió un comunicado al respecto, en el breve texto se pudo leer que el equipo de Superholly si había aceptado la invitación, por lo que se grabaron los anuncios sobre la invitada y los difundieron en redes sociales oficiales de Hoy. No obstante, el acuerdo fue cancelado el pasado 7 de febrero:

El Programa Hoy aseguró que en un inicio, los representantes de la youtuber si habían aceptado (Foto:Twitter/@programa_hoy)

“Queremos aclarar que le hicimos la invitación para asistir a Programa Hoy por medio de su oficina, quien confirmó a esta producción su participación. Sin embargo el lunes siete de febrero cancelaron su visita, los promocionales ya se habían grabado y por ello salieron al aire.”, se leyó en la cuenta oficial de Twitter de Hoy este 8 de febrero.

En dicho tuit, el programa Hoy reiteró que Superholly tenía apertura para acudir a la televisora de San Ángel en cualquier momento. Aunque la producción retiró los anuncios de redes sociales y dejaron de transmitirlos en televisión, algunas personas lograron grabar el clip donde Galilea Montijo anunciaba a la invitada especial.

La youtuber negó su asistencia al programa Hoy (Foto: Instagram/@hollyradio)

Por su parte, Holly Grace Marie Tuggy -nombre completo de esta influencer- desmintió su visita a Televisa desde el pasado domingo 6 de febrero. Ante la insistencia de algunos fans, quienes habían visto el adelanto de su segmento, la youtuber aclaró que no podría haber aceptado pues ese día tenía dos importantes juntas en Tulum, Quintana Roo.

La también maestra de inglés en YouTube escribió: “Mi gente, estoy un poco confundida. No he quedado con nadie de asistir al programa Hoy el día de mañana, pero ya varias personas me han reportado que ellos afirman que ahí estaré. Nuevamente, esto NO ES CIERTO.”

La joven acompañó su tuit con una captura de pantalla donde alguien de entre sus fans le preguntaba si era verdad que se presentaría al programa Hoy; con visible sorpresa Holly negó desde ese momento su presencia, claramente la youtuber no acudió al programa del lunes 7 de febrero. Aunque en este momento no explicó si había aceptado o declinado la invitación.

Aparentemente Holly se enteró de su supuesta participación por los mensajes que recibió (Foto: Twitter/@superholly)

Superholly se dio a conocer por publicar contenido sobre la pronunciación y otras reglas gramaticales del idioma inglés, ella nació en Estados Unidos, pero tuvo que mudarse muchas veces en su infancia debido al trabajo de sus padre, el lingüista David Tuggy. La joven también habitó temporalmente varias ciudades de México, por lo que decidió difundir su experiencia multicultural.

La primera vez que Holly fue mencionada en el programa Hoy fue el pasado 25 de enero, en esa transmisión los conductores comentaron su video criticando la pronunciación en inglés de Yalitza Aparicio. Ante esto, Galilea Montijo se lanzó contra la creadora de contenido: “Superholly, el día que tú tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, de Sofía Vergara y de todas las que criticas, entonces platicamos, nena”, comenzó.

La conductora de Hoy aseguró que nunca ha tenido problemas por su manera de hablar inglés, pues en las ocasiones que ha viajado a Estados Unidos o cualquier otro país del mundo, ha conseguido vivir una grata experiencia sin complicaciones: “Cuando uno va a los United States a mí me entienden, yo no me pierdo”, dijo al aire.

Galilea Montijo defendió a Yalitza ante la crítica de Holly (Foto: Cuartoscuro IG @radioholly)

Holly lanzó una respuesta ante el comentario y aseguró que Montijo ni siquiera había visto el video completo, ya que su conclusión había sido que lo importante es “darse a entender”:

“Me dijo que cuando tenga el dinero en el banco que tiene Yalitza y Sofía Vergara, puedo dedicarme a criticar. (??? ¿Qué onda con el comentario?). No se tomó ni 5 minutos para ver de qué trata mi canal, y lo que concluí en el video donde analizo el inglés de Yalitza”, agregó en su cuenta de Twitter oficial.

