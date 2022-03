Pedro Sola arremetió contra Pepillo Origel por posar con Aracely Arámbula

Pedro Sola criticó a Pepillo Origel por una foto que subió a Instagram (Fotos: IG @juanjoseorigel/@tiopedritosola)

Pedro Sola es uno de los conductores más famosos de la televisión mexicana y, además de caracterizarse por sus comentarios a lo largo de las emisiones de Ventaneando, también es conocido por involucrarse continuamente en polémica.

En esta ocasión, el presentador no se contuvo y criticó duramente a Juan José Pepillo Origel después de que subiera una antigua fotografía a su cuenta de Instagram.

“#tbt con mis queridas @arleth_teran111 y @aracelyarambula”, escribió el exconductor de La Oreja.

En la publicación se puede observar a Pepillo, mientras abraza a Aracely Arámbula, actriz y antigua pareja de Luis Miguel. Del otro lado se encuentra Arleth Terán con el cabello suelto y un suéter café. Los tres amigos posan frente a la cámara de un celular y sonríen.

No obstante, aunque pareciera ser una imagen inofensiva, Pedro Sola no se lo tomó de la mejor manera y aseguró que, de todos los integrantes de ese recuerdo, ninguno se llevaba bien con los otros.

“Tus queridas? Ultimamente todos y todas son queridos y queridas y la realidad es que nadie quiere a nadie [sic]”, sentenció Pedrito.

Juan José Origel posó con Aracely Arámbula y Arleth Terán (Foto: IG @juanjoseorigel)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y, aunque algunos de ellos coincidieron con el integrante de Ventaneando, otros lo tacharon de amargado.

“@tiopedritosola Es verdad adorado Pedrito, ahora que Pepillo no está en el candelero, sus ‘amigas’ desaparecen”, “@tiopedritosola uy tío Pedrito amaneció como dicen en mi país “cortando rabo y oreja”, “no seas tan negativo. Ese es el sentimiento de él hacia ellas, si ellas no sienten o hacen lo mismo que él, pues es problema de ellas”, fueron algunas de las menciones que llenaron la caja de comentarios.

Por su parte, Juan José Origel ya no le respondió nada a Pedro Sola y los demás usuarios se limitaron a halagar la fotografía compartida por el también conductor de espectáculos.

Algo que no todos recuerdan es que Pepillo integró, junto con Martha Figueroa y Pedro Sola, la primera alineación de presentadores del proyecto conducido y producido por la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, en 1996.

La mecánica versátil y fresca de los conductores los catapultó al éxito, pero después de un año Origel abandonó intempestivamente el programa de entretenimiento y comenzó a trabajar para Televisa en un formato muy similar al de Ventaneando.

Así lucían los conductores de Ventaneando en los primeros años del programa (Foto: Twitter/@Pepillo_Origel)

Así, en una antigua entrevista con Yordi Rosado, Juan José Origel reveló que decidió salirse del show debido a que el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, lo buscó para encabezar un nuevo proyecto en 1997.

No obstante, el verdadero motivo de su salida se debió a un conflicto que tuvo con Pati Chapoy.

“Yo tenía mis vacaciones a Madrid e Ibiza, pero Pati me dice ‘no, es que no te puedes ir de vacaciones porque tengo un evento familiar’. Le dije ‘Pati me tengo que ir, yo ya tengo el avión todo listo’, y me fui a Ibiza”, contó.

A partir de ese momento, Pepillo dejó definitivamente el programa de TV Azteca y se convirtió en conductor titular de La Botana en Televisa. Años más tarde, los conflictos por fin cedieron entre la Chapoy y Juan José, por lo que el ex presentador apareció en la celebración del aniversario de Ventaneando.

