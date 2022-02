Pedro Sola se disculpó con Belinda tras atacarla por su ruptura con Nodal: “Me arrepiento”

Pedro Sola dijo entender la dura situación que vive la actriz (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Después de que Belinda y Christian Nodal anunciaron su ruptura, las críticas alrededor de la cantante de Cabrón rápidamente estallaron. Ante esto, no sólo internautas, sino medios de comunicación o famosos emitieron todo tipo de juicios contra la actriz.

Tras ello, Pedro Sola fue una de las personas que emitió mensajes negativos hacia la intérprete. Esto se dio en una transmisión reciente del programa Ventaneando, donde los conductores platicaban respecto al comentario que hizo Belinda para detener los ataques en su contra y citó a la feminista Simone de Beouvoir. Asimismo, hablaron de que la intérprete no quiso participar en los 2000 Pop Tour.

Fue ahí que Pedro Sola sentenció: “Belinda es un dolor de cabeza. Déjenme decirles que le tengo cariño sin conocerla. Definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa”.

Después de dichos comentarios, en esta ocasión el conductor de espectáculos también ocupó su voz como figura pública, pero con un motivo diferente: disculparse con la cantante de Muriendo Lento.

“Ahora que veo tantas cosas que le dicen a Belinda, me he sentido mal y triste de que la agreden; me arrepiento de haber dicho lo que dije”, expresó.

Belinda pidió que se parara la violencia de genero en su contra (Foto: Twitter/@belinda_idolos)

Desde su cuenta de Twitter el conductor añadió que la también actriz tiene una larga trayectoria y no deberían reducirla a ser la ex pareja del intérprete de regional mexicano.

“@belindapop es famosa, exitosa, hermosa y por lo mismo mediática pero siento que se le ha crucificado mucho nomás porque, como muchos, terminó una relación. Ella es mas que un romance, hay que admirarla por su arte no criticarla por su vida personal”, escribió.

Pedro Sola ahondó en que también lamentaba que los seres queridos de Belinda tuvieran que enfrentarse a los duros momentos que vivía la actriz, ya que destacó que no debía ser nada grato para ellos.

“Me pongo en los zapatos de los papás de @belindapop y me imagino lo que sienten al escuchar y leer tanta agresividad hacia su hija en los medios. Si cuando hablan de uno se siente feo cuanto y mas de los hijos”, dijo.

Bisogno defendió una vez más a Belinda (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

No obstante, los usuarios de redes sociales no se tomaron muy bien las disculpas del conductor y retomaron otro fragmento de Ventaneando donde Pedro Sola llamó a Belinda “muy convenenciera” por salir con Nodal quien es “millonario.

“Pedro Sola ‘defiende’ a Belinda de tanta agresividad en los medios. La hipocresía”, “lo dice alguien que se la pasa hablando a nivel nacional de las personas ¿no te remuerde ni tantito la conciencia, de saber que par comer tienes que revelar problemas o asuntos personales? Tantititititita ÉTICA”, fueron algunas de las menciones.

Asimismo, desde su cuenta personal, Daniel Bisogno no se quedó atrás y decidió dar su opinión respecto a lo que colocó Pedro Sola.

“Es una estrella en toda la extensión de la palabra @belindapop e guste a quien le guste”, mencionó.

Pero para este otro integrante de Ventaneando tampoco fueron muy benéficos los comentarios, ya que algunos twitteros le recordaron otros momentos donde habló mal de la entonces pareja y otros le dijeron que seguramente estaba buscando entrevista y por eso cambiaba el eje de su discurso.

“Cromalaaaaa!! Se te olvida que cuando comenzó ella con Nodal hablaste pestes de el de una forma muy clasista??”, “quieren exclusiva pero no muerde el anzuelo”, fueron otras de las opiniones de los usuarios.

