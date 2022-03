Gustavo Adolfo Infante se burló de Samuel García al confundirlo con el fiscal de Nuevo León

Samuel García agradeció a Gustavo Adolfo Infante su labor como fiscal de Nuevo León, a lo que él respondió

Samuel García confundió el nombre del fiscal de Nuevo León con el del comunicador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, por lo que éste se burló de su error y aseguró que dejaba su carrera para tomar su nuevo puesto.

La mañana de este 3 de marzo, el gobernador de Nuevo León arrancó el Operativo Metropolitano de Seguridad desde la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno de Monterrey. A lo largo de su conferencia habló de la inseguridad en el estado y las formas en que buscarán disminuir el índice de violencia.

Inculso, presentó nuevas patrullas para reforzar la seguridad en las calles, dio a conocer sus avances con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional y mencionó sus metas para los próximos meses, pero rompió con la seriedad del evento porque hizo que los presentes rieran ya que le dio las gracias a Gustavo Adolfo Infante por su trabajo en el estado y no a Gustavo Adolfo Guerrero, titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Por lo anterior, el mandatario emecista se hizo tendencia este jueves en redes sociales, provocando la mofa de un sinnúmero de internautas.

Gustavo Adolfo reveló que conoce a García y tiene una buena relación con él (Fotos: Instagram@mcharpvenezuela // Twitter@nuevoleon)

De la misma forma el periodista de espectáculos se burló de la situación durante la emisión de De Primera Mano, pues mencionó que al parecer ahora es el nuevo fiscal de Nuevo León.

Con un semblante completamente serio, el conductor se despidió del programa que encabeza, asegurando que él no quería que llegara este día, pero Samuel García anunció que ahora tiene un cargo público.

“Llegó el momento para decirles que yo no quería que llegase este momento, pero ante el anuncio ya público, dejo De Primera Mano. Hoy sería mi último programa para tomar posesión como fiscal general de justicia del estado de Nuevo León. El mismo gobernador de allá, Samuel García, me lo acaba de decir”

El gobernador intentó corregir su error, haciéndolo aún más evidente (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

Adolfo Infante anunció entre risas su supuesto nuevo cargo, sin embargo, mencionó que no podrá aceptarlo. Asimismo, aseguró que tiene una buena relación con el gobernador y agradeció su interés por anunciarlo como fiscal.

Durante su discurso, Samuel García habría intentado corregir su error luego de notar que mencionó al comunicador de espectáculos, pues rápidamente dijo “Guerrero, Gustavo Adolfo Guerrero”, haciendo reír a su público.

Gustavo Adolfo Infante ratificó denuncia contra Alfredo Adame

Gustavo Adolfo Infante acudió con su madre y su abogado Alonso Beceiro a ratificar su denuncia contra Alfredo Adame (Foto: Captura de pantalla)

El pasado 23 de febrero Gustavo Adolfo Infante acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar su denuncia por violencia mediática, de género y extorsión en contra de Alfredo Adame. Acompañado de su madre de 85 años, el comunicador señaló que no soportará que las agresiones en contra de él y su familia continúen.

“Mi mamá tiene 85 años de edad y yo no lo voy a permitir y estoy seguro de que las autoridades tampoco. El día de hoy yo no quiero una disculpa, quiero que se haga justicia”, dijo Infante, pues el poémico actor ha acusado a su mamá de ser “una bruja negra” y engañar a sus supuestos clientes para que los demás miembros de su familia les roben.

El periodista también reveló que tiene las pruebas de que Adame ha intentado extorsionarlo, no obstante, no quiso dar detalles acerca de este crimen para no obstruir las investigaciones.

