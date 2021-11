El impactante motivo por el que Aracely Arámbula pidió no aparecer en Luis Miguel, la serie

Aracely Arámbula destacó que desde un inicio pidió no ser representada en el proyecto (IG: aracelyarambula/lmxlm)

El pasado 28 de octubre, la plataforma de streaming Netflix estrenó la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie, proyecto que contó toda la vida de “El Sol”, desde su infancia hasta la actualidad, sin importar lo duro de algunos momentos vividos por el cantante.

Sin embargo, los fans de esta producción se cuestionaron el motivo por el cual no apareció Aracely Arámbula, su pareja de 2005 al 2009 con quien procreó a dos hijos: Miguel, nacido el 1 de enero de 2007, y Daniel, nacido el 18 de diciembre de 2008.

A casi un mes del estreno, la cantante y actriz reveló la verdadera razón por la que decidió no aparecer en la serie. De acuerdo con las declaraciones consignadas por el programa Hoy Día, aseguró que fue ella, desde un inicio, quien decidió no ser representada, contradiciendo las palabras de LuisMi, quien le habría pedido a los productores no colocarla en el proyecto.

Posteriormente mencionó que la historia de amor que tuvieron juntos fue “maravillosa”, pero de haber aparecido en la serie, seguramente no la hubieran retratado como en realidad sucedió, pues sólo buscarían colocar las mejores partes de la misma.

La actriz negó la existencia de un contrato de confidencialidad con Luis Miguel (Foto: Instagram / @aracelyarambula)

“Tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a la gente de él (Luis Miguel), a su abogado, que por favor no fueran a sacar nuestra historia porque yo sabía que iban a sacar su vida. Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron”, relató.

Esta probable deformación de su historia de amor no le gustó a “La Chule”, pues “tenían muchas cosas qué lucir” de la vida de “El Sol”, además de que los encargados de contarla serían los escritores, situación que le incomodó porque ni ella ni su ex pareja la han contado.

Debido a ello, prefirió mantenerla en “secreto”, pues sólo la ex pareja y personas muy cercanas la conocen, así que prefirió mantenerlo de esta manera.

“La iban a contar unos escritores de esta casa productora. Si yo no les cuento esa historia o no se las cuenta él pues no va a ser tal cual la historia y van a tener pinceladas de lo que medio sabía. Pero nadie lo sabe porque son cosas muy hermosas que vivimos nosotros y la gente muy cercana a nosotros, pero no iban a contarlo esas personas. Yo creo que no correspondía. Yo lo que les pedí es que no sacaran esa parte porque es una parte muy hermosa, muy valiosa para mí, para él. Entonces que sacaran su vida, tenían muchas cosas que lucir”, detalló Arámbula.

Arturo Carmona dio a conocer el motivo por el que terminó su relación con Aracely Arámbula (Foto: Especial)

Finalmente, desechó la versión de la existencia de un supuesto contrato de confidencialidad que firmó con Luis Miguel, el cual le impedía tener otras parejas sentimentales y hablar sobre su vida, y aseguró que sólo fue un mito construido por las personas y los medios.

“Ese contrato no existe. No tengo contrato de nada. No existe nada, es un mito, son tonterías; conmigo no existe ningún contrato yo soy una persona libre de hablar lo que yo quiera”, sentenció “La Chule”.

Dicha declaración se sumó a las palabras de Arturo Carmona y el romance supuestamente secreto que mantuvo con Aracely Arámbula debido a las presuntas restricciones de Luis Miguel. A pesar de los constantes críticas y la incomodidad que sentían respecto al tema, no fue el motivo por el cual terminaron su relación.

Según las declaraciones de Carmona en el programa de Fernando Lozano, la actriz permitía que Luis Miguel se quedara en la casa que compartía con Arturo cuando el “Sol de México” iba a visitar a sus hijos.

SEGUIR LEYENDO