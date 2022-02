Cuál es el misterioso proyecto entre Adrián Uribe, Omar Chaparro y Adal Ramones

Los actores iniciaron su casa productora (Fotos: Instagram)

Adrián Uribe confesó que, después de muchos años, perdió la exclusividad con Televisa y contó los nuevos proyectos que tiene en puerta.

Fue durante una entrevista con Ventaneando donde el actor que dio vida a El Vítor mencionó que ya llevaba varios meses sin dicho contrato, por lo que actualmente es libre de elegir en lo que quiere trabajar.

“Ya no soy exclusivo… de hecho esto no lo había dicho... es la primera vez. Desde junio del año pasado, yo ya soy libre para trabajar en cualquier empresa”, dijo.

Asimismo, reveló que actualmente tanto él como Omar Chaparro, Adal Ramones y su manager fundaron la empresa Sold Out, en la cual se creará todo tipo de contenido, entre los que destacarán shows en vivo.

“Creamos esta productora para empezar a hacer nuestro propio contenido. Así que... de aquí para adelante a volar”, dijo Uribe.

En cuanto a su vida personal, el comediante dijo que había planeando su boda con Thuany Martins, no obstante, debido a que ella se contagio de Covid-19, el evento tuvo que aplazarse un poco.

Adrián Uribe planea llevar a cabo pronto su boda (Foto: Instagram/@adrianuribe)

“Íbamos a hacer la boda el 15 de enero en Acapulco, iba a ser todo un festejo muy lindo. Una boda chiquita… 3 mil personas… no es cierto, éramos poquitas personas”, bromeó y añadió: “Todo se movió por el COVID-19, pero obviamente mi mujer está bien, mi hijo fue asintomático y a mí no me ha dado hasta ahora”.

Apenas en diciembre de 2021, tanto Uribe como Adal Ramones anunciaron una gira en conjunto. Los comediantes se presentarán en 2022 por primera vez juntos. Llamaron a su espectáculo Chavos Rucos Tour, mismo que recorrerá Estados Unidos antes de llegar a México.

Ambos humoristas y conductores compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram los detalles sobre el Chavos Rucos Tour. Adrián Uribe, escribió: “Feliz de regresar a los escenarios. Y más feliz con este show a lado de un grande... y no lo digo por la edad, sino por el gran artista que es mi querido Adal Ramones”.

Por su parte, el exconductor de Otro Rollo adelantó en su perfil de dicha red social: “Les presento este proyecto a lado de mi querido y admirado Adrián Uribe. Un show que hoy nos tiene muy felices de compartirlo con ustedes”.

El actor ya no tiene exclusividad con Televisa (Foto: Instagram de Adrián Uribe)

La fotografía promocional del show colocó a ambos humoristas al mero estilo de James Bond. Debajo, se puede leer “110 años de comedia juntos”, misma que avaló la larga trayectoria que tienen Adal Ramones y Adrián Uribe. La postal etiquetó a las promotoras, quienes dieron la información de qué va a tratar el Chavo Rucos Tour.

Según al cuenta de Instagram de la gira, el espectáculo estará compuesto de monólogos o standup, así como sketches con los personajes más icónicos de ambas celebridades. De igual modo, destacaron que primero harán un recorrido por las ciudades más importantes de los Estados Unidos. No obstante, los fanáticos de los comediantes ya expresaron su deseo de verlos en México.

Varias celebridades expresaron su emoción sobre el nuevo espectáculo. Omar Chaparro comentó “Éxito seguro, par de genios. Los amo y les deseo rotundo éxito”. De otro lado, el youtuber Escorpión Dorado dijo sarcásticamente “No pinch*s mam*s, a ver si llegan al final del tour”.

