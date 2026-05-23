Colombia Renaciente no respaldará a ningún candidato presidencial en la primera vuelta de las elecciones: “No hemos logrado consensos”

El partido afirmó que sin acuerdos programáticos concretos y serios no habrá apoyos políticos - crédito @SoyRenaciente/X

El Partido Colombia Renaciente decidió no respaldar a ningún candidato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, que se llevarán a cabo el 31 de mayo. Esa determinación surgió tras una reunión de la junta directiva nacional de la colectividad.

“Hasta la fecha no hemos logrado los consensos necesarios para lograr la firma y concreción de un acuerdo programático. Y sin acuerdos programáticos no hay apoyos políticos. Por decisión de nuestra junta directiva, el partido Colombia Renaciente ha tomado una decisión clara: no vamos a apoyar ni a respaldar a ningún candidato o candidatura en esta primera vuelta presidencial”, explicó Jhon Arley Murillo Benítez, presidente del partido.

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El líder de la colectividad aseguró que esa determinación es “responsable” y “coherente” con los valores que caracterizan al movimiento político.

El partido Colombia Renaciente aseguró que el no apoyar a ningún candidato en la primera vuelta es una decisión coherente y responsable - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Por medio de un comunicado, Colombia Renaciente explicó que, aunque avanzó en conversaciones con la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro y Aida Quilcué Vivas, del Pacto Histórico, para construir un acuerdo programático, no logró concretar la firma del documento, pese a que se identificaron algunos puntos de coincidencia.

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Según precisó, no apoyará candidaturas que no asuman compromisos “claros, verificables y concretos” con prioridades sociales y territoriales, lo que incluye infancia y cuidados, política étnica, deporte, movilidad y acción climática. También pidió a su militancia y dirigencia territorial abstenerse de promover respaldos mientras no existan acuerdos programáticos “serios y públicos” en esas materias.

“Colombia Renaciente cree en la política construida desde el diálogo, los acuerdos y la responsabilidad social. Nuestra prioridad ha sido siempre impulsar compromisos reales en favor de la niñez, las comunidades étnicas, el cuidado del medio ambiente y una movilidad más humana e incluyente”, afirmó.

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El partido Colombia Renaciente avanzó en conversaciones con la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro y Aida Quilcué, pero no logró ningún acuerdo programático - crédito Fernando Vergara/AP

De cara a una eventual segunda vuelta, el movimiento político continuará evaluando las propuestas de las candidaturas que permanezcan en contienda para promover acuerdos orientados al bienestar social y territorial. El partido reiteró que cualquier respaldo político dependerá exclusivamente de esos compromisos. “Quien quiera contar con los más de 600.000 colombianos que creen en Colombia Renaciente debe estar dispuesto a construir acuerdos programáticos serios, concretos y que representen realmente a la ciudadanía”, aseveró.

El presidente del partido fue claro en asegurar que la política debe servir para mejorar la vida de la ciudadanía, más que para ganar una contienda electoral. Por eso, aseguró que la colectividad continuará avanzando en iniciativas orientadas a garantizar el bienestar de la población.

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“Colombia Renaciente seguirá trabajando para que la niñez, las comunidades étnicas, el deporte, el medio ambiente y la movilidad segura ocupen un lugar central en la agenda pública del país. Nuestro interés no es profundizar divisiones, sino contribuir a la construcción de consensos que permitan avanzar hacia una Colombia más justa, incluyente y sostenible”, indicó Murillo.

El Partido Conservador y el Partido Liberal apoyarán a Paloma Valencia en las elecciones del 31 de mayo - crédito Luisa González/Reuters

Otros partidos políticos también tomaron una decisión con respecto a las elecciones presidenciales que se aproximan, varios de ellos inclinándose por una candidatura específica. El Partido Conservador, por ejemplo, respaldará a la aspirante Paloma Valencia, del Centro Democrático, y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. El Partido Liberal también se unió a la campaña de la derecha.

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Por su parte, el partido Alianza Verde votará a favor del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, aunque hay integrantes de la colectividad que no están de acuerdo con esa decisión. La congresista Catherine Juvinao, por ejemplo, impugnó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la Resolución 01 de 2026 del partido, mediante la cual se obliga a los militantes del movimiento político a apoyar a Cepeda en las urnas.

En el Partido Conservador también hay un legislador que no acepta la decisión mayoritaria de votar por Paloma Valencia. Se trata del congresista Fernando Niño, que quiere apoyar a Iván Cepeda. La colectividad sancionó al representante por no acatar la postura colectiva.

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