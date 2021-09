Así lucía en su juventud Adrian Uribe, antes de encarnar a “El Vitor”

(Foto: Instagram de Adrián Uribe)

La comedia contemporánea de México no puede escribirse sin mencionar el nombre de Adrián Uribe, quien a lo largo de los años ha sido reconocido por “El Vitor”, un personaje identificado por encarnar a un trabajador de microbús.

Las primeras apariciones virales de “El Vitor” fueron en la televisión mexicana a través del programa “La Hora Pico”, donde compartía escena con actores como el fallecido Miguel Galván, Lorena de la Garza y Consuelo Duval.

La fama de “El Vitor” fue tan grande que cuando “La Hora Pico” llegó a su fin no se acabaron los proyectos para el conductor de microbús. Uribe de la mano de “El Vitor” ha trabajado en programas como “100 mexicanos dijieron” y “Nosotros los Guapos”, compartiendo papel con Ariel Miramontes, conocido en la escena como “Albertano Santa Cruz”.

(Foto: Instagram/@adrianuribe)

A pesar de que ahora es uno de los comediantes más reconocidos del país, Uribe reveló que cuando era joven inició sus pininos dándole vida a un payaso.

“Inicié estudiando teatro en la prepa y al mismo tiempo comencé a trabajar con un maestro de teatro que era payaso en un restaurante. Me compré mi maquillaje y mi abuelita me ayudó a tejer una peluca con estambre. Un payaso que se llamara diferente y se me ocurrió Chistyn”, señaló en una entrevista para el programa “Hoy”.

Gracias a “Chistyn” y su talento, Adrian pudo conocer a la productora Carla Estrada y poder ingresar a Televisa, pero en “La Hora Pico” despuntó y pudo realizar muchos personajes como “Carmelo” o el policía de transito.

“Esos personajes yo los fui creando. El nombre del Vitor ese lo puso César González en La hora pico. También hice la Celostina que era una maravilla”, mencionó Uribe en una entrevista para La Saga de Adela Micha.

(Foto: Instagram/@adrianuribe)

FESTEJO SU CUMPLEAÑOS EN EL SISMO

Adrián Uribe llegó a los 49 años entre los buenos deseos de sus colegas y seres cercanos, pero las primeras horas de su festejo estuvieron marcados por el sismo de 7.1 que azotó a la Ciudad de México el día de ayer 8 de septiembre a las 8:47 p.m. (Horario del Centro de México) durante las grabaciones de la tercera temporada ¿Quién es la máscara?.

El actor y comediante aprovechó para publicar un video del momento, donde advirtió que la alerta estaba activada y esperaba que fuera una falsa alarma: “Alerta sísmica, ojalá que solo sea una falsa alarma y que todo esté bien, estábamos grabando ¿Quién es la máscara?, espero que todos estén bien en casita”, dijo el conductor mientras los desalojaban de los foros de Televisa, después de algunos minutos de espera les volvieron a permitir el paso para continuar con las grabaciones.

Adrián Uribe confirmó su participación en Quién es la máscara Foto: Instagram/@adrianuribe

Evidentemente muy pocos del foro sabían que el artista estaba a horas de celebrar su cumpleaños cuando sonó la alarma sísmica, sin embargo, Adrián siempre pidió tranquilidad ante el siniestro.

Asimismo, previo al sismo y durante el rodaje el conductor fue sorprendido por su gran colega y amigo, Omar Chaparro, el cual no descartó una posible participación en el show del canal de las estrellas: “Que la gente se espere al diez de octubre para ver si sigo, por lo pronto tú serás conductor”, dijo el actor tras algunas preguntas de Adrián Uribe.

Posteriormente al sismo y tras la salida de los foros, el actor de No manches Frida lo festejó con una pequeña celebración entre amigos en la cafetería de Televisa, le dio un pastel y le cantó las mañanitas, ahí el comediante le dijo a su gran confidente en múltiples películas: “Te quiero mucho”.

