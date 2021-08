Adrián Uribe ya no quiere encasillarse con “El Vítor”

El Vítor es una parodia de camionero (Foto: Instagram/@adrianuribe)

El comediante de televisión Adrián Uribe tuvo una conversación con la agencia EFE y reveló que podría dejar de lado a su emblemático personaje para incursionar en rutinas de stand up.

El actor mencionó que si bien la parodia de camionero “se quedó en el corazón de la gente”, busca continuar con su idea de nunca estancarse y quisiera hacer actividades diferentes en su carrera profesional.

“Siempre he defendido ser auténtico, no sé cuánto he aportado a la comedia, pero sé que he aportado personajes que se han quedado en el corazón de la gente (…), mi carrera está en un momento interesante en donde también haré otras cosas.”, mencionó para EFE.

El actor conduce 100 mexicanos dijieron (Foto: IG @adrianuribe)

Su nuevo proyecto de stand up incluso ya tiene nombre y fecha de estreno, sólo que de momento se distribuirá únicamente para el público latino que radica en Estados Unidos, pues Adrián Uribe no ha especificado si se transmitirá por otro medio en México y otros países de América Latina.

“Está hecho en mi casa, (…), invité a un número reducido de gente y hablé de mi bebé recién nacida, de mi esposa brasileña y las diferencias culturales.” explicó el actor de comedia para EFE. En los capítulos de Hecho en casa se abordarán capítulos de su vida con un toque de humor.

Dentro de este programa que se estrenará el próximo 20 de agosto, Adrián Uribe no estará dentro de su personaje El Vítor, sino que tendrá un formato de contar vivencias de manera más íntima. “Es otra cosa en comparación a lo que me han visto antes, es Adrián hablando de su vida, hablo un poco de todo”, completó.

Junto a Consuelo Duval, este actor trabajó en Infelices para siempre (Foto: Instagram de Adrián Uribe)

En la conversación con EFE también mencionó que tiene en mente algunas producciones de series y películas. “Acabo de terminar una serie con un personaje mucho más realista, también de comedia (…), es una serie totalmente diferente, he tratado de diversificarme”, señaló para hablar de su película Infelices para siempre donde apareció junto a Consuelo Duval.

Contrario a lo que popularmente se cree, “EL Vítor” uno de los personajes más famosos de Adrián Uribe, no se originó en la televisión y mucho menos en el programa “La Hora Pico”, que fue donde cobró la relevancia que tiene hasta la actualidad.

El actor confesó para el canal Las Estrellas que su característica parodia fue creada mucho tiempo antes de su primera aparición en Televisa, la cual se dio el 7 de septiembre de 2000, cuando se estrenó “La hora pico”.

Adrián Uribe está buscando hacer nuevos proyectos (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

“El Vítor nace en shows en casas, lo comencé a hacer en eventos privados, no se llamaba “El Vítor” todavía, era un chofer de microbús que iba a las casa a poner a su disposición su microbús por si no sabían cómo regresarse de la fiesta”, recalcó Uribe.

Asimismo, añadió que uno de los factores por los que los televidentes pudieron adoptar a su personaje cuando comenzó a salir en la tele, pudo deberse a que resaltaba la cotidianidad de cierta parte de población.

“Personifica justo a un sector del mexicano que es alegre, dicharachero, ligador, pero a la vez es una persona de buenos sentimientos, porque es una persona noble, pero siempre con esta aspiración a mejorar. Eso es lo padre y por eso creo que el público se ha sentido identificado con un personaje así”, dijo.

Tras su despegue en el programa de comedia nocturno, el chofer parodiado de Adrián Uribe comenzó a tomar relevancia en otros proyectos como fue “100 Mexicanos dijieron”.

