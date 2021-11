Por qué compararon a Adal Ramones con el novio de su hija

Aseguraron que Adal Ramones y el novio de su hija son idénticos (Foto: Twtter)

Hace un par de días Adal Ramones se presentó en los premios Metropolitanos de Teatro 2021 e iba acompañado de su hija Paola y su novio Daniel Khosravi.

Fue durante la alfombra roja que Paola Ramones presumió a su novio Daniel Khosravi y diferentes usuarios de internet aseguraron que es “un clon chiquito de Adal Ramones”. Aunque al inicio varios no creían que era su novio, la famosa reveló: “Mi novio es increíble, estoy muy feliz y más porque se lleva muy bien con mi papá. Lo pueden confundir y pensar que somos hermanos”.

Paola y Daniel detallaron que se conocieron en una fiesta y ahora llevan tres meses de relación, confesaron algunos de sus planes, pues la pareja desea pasar Navidad y Año Nuevo con el comediante y su familia. Es importante mencionar que Daniel Khosravi es muy famoso en redes sociales, se dio a conocer hace algún tiempo por sus videos de TikTok y tiene más de 530 mil seguidores en Instagram.

La joven señaló que se siente muy contenta, ya que su novio y su papá mantienen una buena relación, de hecho el también conductor fue quien los invito al evento. En cuanto al parecido de su pareja con Adal, Paola Ramones confirmó que hasta les han dicho que “parecen hermanos”.

Paola Ramones aseguró sentirse muy contenta con su actual novio aunque les han dicho que parecen hermanos (Foto: Captura de pantalla de YouTube)

Cuando los medios le preguntaron a Adal de su postura ante el nuevo noviazgo de su hija respondió: “Lo veo mal, es más, Daniel, tráeme una bebida. No es cierto, la verdad no me sorprendió mi hija porque este muchacho me cae muy bien, es un tipazo”, mencionó el actor con su característico sentido del humor.

“Me veo en él cuando yo estaba chavo, lo único que les pido es que no la vayan a regar ninguno de los dos”, agregó el famoso.

Incluso unos días antes de los premios, el presentador de televisión realizó un video en vivo en su cuenta oficial de Instagram en donde aparecieron su hija y Daniel. El comediante aprovechó para hablar de diversos temas con la pareja y no perdió la oportunidad de bromear: “El novio de Paola tuvo la desgracia de caer en esta familia y yo creo que todavía no sabe lo que le espera”.

Cabe resaltar que Paola Ramones se convirtió en la novia del influencer luego de que él le declaró su amor de una manera muy peculiar, ya que le preparó una cena romántica en un helipuerto y le regaló un ramo de rosas con un anillo. Después de algunos meses de amistad Daniel Khosravi le confesó su amor a la famosa y a través de sus redes sociales subió algunas fotografías del emotivo momento en que se convirtieron en novios.

El influencer le confesó a Paola su amor con una cena romántica (Foto: Instagram/@ dankhosravi)

Otra de las cosas que llamó mucho la atención es que Daniel y Paola decidieron hacerse el mismo tatuaje y acordaron ponerse la frase “Una vida”, aunque Adal Ramones no estaba al tanto, su hija decidió comentarle en el ya mencionado video en vivo. “No se tatúen los nombres de sus parejas porque luego se los borran, dicen que es una maldición porque cuando hacen eso al poco tiempo terminan”, dijo entre risas el también productor.

Los internautas no reaccionaron de una buena manera, pues les hicieron comentarios como: “No cometan esos errores”, “¿Cómo sigue existiendo gente que hace eso?”, “Se echaron la sal en automático y les queda poco tiempo de relación”, “Terminan al mes”, “Uy ya huele a boda”, entre otros.

