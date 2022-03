José Eduardo Derbez reclamó a Yordi Rosado por hablar de la boda de sus papás

José Eduardo Derbez reprochó a Yordi Rosado el haber provocado que se vuelva a hablar de la boda falsa de sus papás (Fotos: Instagram@jose_eduardo92/@yordirosadooficial)

Yordi Rosado logró que la falsa boda entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fuera tema de conversación, pues las versiones de lo que pasó ese día se contradicen. Por ello José Eduardo Derbez reprochó al presentador haber reabierto una herida que hace muchos años ya había sanado.

En febrero, Yordi publicó en su canal de YouTube la entrevista que le hizo a Eugenio Derbez, en la que tocaron el tema de la boda falsa que ha causado controversia en la carrera artística del actor y de Victoria Ruffo, pues ella aseguró que había sido engañada, ya que pensó que se trataba de un enlace real.

El protagonista de No se aceptan devoluciones negó que su expareja desconociera que era una celebración falsa, por lo que nuevamente surgió la polémica por conocer la verdad detrás de los problemas que hubo en su romance.

En este contexto, durante el programa Miembros Al Aire de la última semana de febrero, José Eduardo Derbez habló sobre las cosas de las que se burlaría de él mismo y de cuáles no, por lo que surgió el tema de la boda entre sus padres. El actor reclamó a Yordi por haber revivido lo acontecido entre Eugenio y Victoria, pues fue algo que sucedió hace 30 años y el público ya había dejado en el pasado.

“Yo no me burlaría del apellido, de mis papás, de la boda falsa que volviste a sacar, gracias Yordi”, dijo José Eduardo actuando enojado. Rosado reaccionó con risas, pero Derbez continuó reclamando: “De esa herida que volviste a sacar después de 35 años”.

Y es que, según dijo Eugenio, cuando Ruffo le dio la noticia de que serían papás, ella le propuso decir ante la prensa que se habían casado, por lo que él planeó una fiesta con temática de boda para que se entregaran los anillos. El actor reveló que de esta forma sería más romántica su falsa unión.

A lo largo de su relato, Derbez defendió que la protagonista de telenovelas siempre supo que se trataba de una boda falsa, pues ella participó en la planeación de la fiesta.

“La mando citar, le hago la sorpresa… Salimos al lugar donde estaban todos los invitados y con una grabadora pusieron la marcha nupcial, llega esta mujer y ve a todos sus amigos…”, contó.

En la ceremonia se encontraba el actor Marcial Casale, quien se disfrazó de sacerdote para oficiar la misa, Ruffo vistió un vestido prestado y, supuestamente, en el lugar no hubo símbolo real religioso y real alguno que le hiciera creer a la actriz que se trataba de una boda verdadera.

El también productor aseguró que antes no había hablado de este tema porque no quería exponer a la mamá de su hijo y porque a él le duele haber sido tachado como quien mintió en su relación. No obstante, sí le habría pedido a José Eduardo decirle a la actriz que ella diera a conocer la supuesta verdadera versión de los hechos.

Y es que su versión de la historia de su boda no concuerda con la relatada por la Reina de las Telenovelas, pues ella ha defendido que Eugenio habría planeado todo para hacerla creer que se trataba de una unión nupcial verdadera.

Supuestamente, Victoria habría logrado obtener la custodia de José Eduardo gracias a que señaló al protagonista de Acapulco de haberla engañado de esa forma durante su relación.

