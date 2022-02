Yuri aconsejó a Farruko cambiar las letras de su reggaetón

La jarocha aseguró que a ella también le llovieron críticas cuando dio a conocer su conversión (Foto: Instagram)

El cantante puertorriqueño Farruko ha sorprendido últimamente por expresar ante sus fans que ha dado un giro a su vida al acercarse a la fe cristiana, es por ello que ha decidido hacer algunos cambios en su vida.

El cantante de estilo urbano acaba de presentarse hace unos días en Miami, como parte de su gira La 167, sin embargo, causó desconcierto para algunos de sus seguidores que el cantante hizo uso del escenario, además de para cantar, también para compartir su experiencia en su búsqueda espiritual.

El cantante fue señalado por predicar la palabra de Dios en el concierto, pero lo que más sorprendió fue que se rehusó a cantar su exitoso tema Pepas, canción con la que ha conquistado los charts mundiales.

Farruko devolverá dinero a sus fans que así lo reclamen, ante el desconcierto de su recital en Miami (Foto: Instagram)

Sin embargo, este tema también ha sido señalado por promover el uso de drogas sintéticas y se convirtió en uno de los mayores éxitos globales del verano boreal de 2021, no únicamente en países de habla hispana, además a la fecha sigue sonando en las discotecas.

Según la revista Time, fue la canción del año, por encima de composiciones de Justin Bieber o Taylor Swift. El electrónico tema bailable hace alusión a las “pastillas en la discoteca”, una oda al consumo de sustancias psicotrópicas, mensaje con el que Farruko ya no parece estar de acuerdo.

Dicho tema tiene más de 700 millones de reproducciones en Spotify y más de 600 millones en YouTube, por lo que los fans del artista esperaban escucharla en su corriente gira por Estados Unidos. Sin embargo, en su concierto de Miami ocurrido a inicios de febrero, el artista se rehusó a interpretarla en la FTX Arena, y aunque sí fue tocada, él calló la mayor parte de la canción dejando que el público la entonara.

'Pepas' fue nombrada Canción del año, sin embargo ahora su creador se arrepiente de ella EFE/Giorgio Viera

“Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, comenzó el cantautor, “Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo tocar el fondo, besar el piso. Me dijo, recuerda de dónde te saqué…Hoy en día puedo decir que Dios está bregando conmigo”, dijo aquella noche.

“Porque mi canción estaba número uno, yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (…) No me siento orgulloso de eso. Sabrá Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, expresó Carlos Efrén Reyes Rosado sobre su hit.

Farruko desea compartir con sus seguidores la buena nueva de su encuentro con la fe (EFE/Thais Llorca)

Ahora, ha sido la cantante Yuri quien habló del tema, y en una entrevista durante los ensayos de los Premios Lo nuestro le envió un mensaje al cantante, quien asegura que ‘Farruko’ ya se retiró y el que está ahora sobre los escenarios es Carlos.

“A todos nos pasa, cuando tenemos ese encuentro con Jesús nos ven extremistas porque queremos compartirle a todos esa paz. Yo fui muy criticada, de Teresa de Calcuta no me bajaban y se me cerraron algunas puertas”.

La jarocha le dejó claro su apoyo y le expresó que puede seguir en el medio musical, incluso en el género urbano, pero le recomendó cambiar las letras de sus canciones: “Puedes seguir reggaetoneando, la música la creó Dios, pero quítate esa letra y haz otra cosa”.

Yuri empatizó con el reggaetonero y le aseguró que así suceden las cosas en un inicio al dar a conocer la fe (Foto: Instagram/@oficialyuri)

Tanto la cantante de Detrás de mi ventana como Farruko estarán presentes el próximo 24 de febrero en el escenario de Premio Lo nuestro; la primera tendrá una participación especial junto Gilberto Santa Rosa y el segundo, además de tener varias nominaciones recibirá el premoo a la Excelencia Urbana.

