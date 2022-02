“Lamento decirles que Farru se retiró”: el reconocido reguetonero conocido como Farruko pidió perdón por sus canciones

Fotografía cedida por Esdras T. Thelusma donde aparece el artista puertorriqueño Farruko. EFE/Esdras T. Thelusma

Farruko, el famoso cantante de música urbana quién movió el año pasado los sitios de fiesta con su canción “Pepas”, en la cual habla de la euforia brindada por las drogas en las discotecas, sorprendió nuevamente a su fanáticada durante un concierto desarrollado en el FTX de Arena Miami, donde pidió perdón por las letras escritas, por las actitudes demostradas a lo largo de la carrera y sobretodo recalcó su nuevo interés espiritual.

El cantante puertorriqueño que ha colaborado con artistas de la importancia Daddy Yankee, J. Balvin, Arcángel, De la Guetto, Pitbull, Nicky Jam, Bad Bunny, entre otros, comentó que sentía que necesitaba un cambio. Aseguro que pese a que el año pasado fue uno de los más productivos en su carrera, especialmente gracias al éxito de ‘Pepas’, que fue tendencia en las plataformas digitales, estaba sintiendo un gran vacío en su vida.

“Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, comentó Farruko en el concierto en Miami.

Otro de los hechos particulares de la noche fue que el cantante solicitó disculpas por canciones que ha escrito, concretamente sonó el tema que hace alegoría a las drogas en las fiestas, Pepas, pero Farruko no la cantó. “Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”.

La particular noche no le gustó a todos los fanáticos del reggetonero, mientras algunos apoyaron la decisión del artista, otros abandonaron el lugar cuando comenzaron a oír el mensaje de espiritualidad que decía Farruko, incluso hubo gente que lo criticó fuertemente por redes sociales luego del concierto.

“Iba a vacilar en un concierto de reggaetón y recibí un sermón. $250 para ir a misa del pastor Farruko”, mencionó un seguidor criticando el evento ya que él iba con otros fines al concierto. Otro de los comentarios que retumbaron en las redes fue: “Todo eso está bien, pero pagamos por ver a Farru, no a Carlos no sé qué predicando como un pastor”.

Fue tan mediático el comentario que el mismo artista puertorriqueño respondió: “Farru se retiró y el que está es Carlos ... (y mencionó que sí buscan es a Farru) están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso. Los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos”, comentó Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko.

El cantante también informó que pueden reclamar el dinero de los boletos las personas no interesadas en su nueva etapa artística. Esto obviamente ha generado polémica ya que mientras unos apoyan la decisión y nuevos caminos del artista, otros lo critican por convertirse en un ‘fanático religioso’.

A esto también respondió el cantante en sus redes: “No crea que Farruko se convirtió y es el más religioso, no, es que Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo tocar el fondo, besar el piso. Me dijo, recuerda de dónde te saqué”, comentó Carlos Efrén, Farruko.

Farruko, comenzó su carrera profesional en el 2001, pero fue seis años después que hizo su debut con el sencillo “Bla, bla (Los cuellos blancos) y “El paseo por el bloque”. En el 2009 lanzó su primer álbum “El talento del bloque”, donde se encuentra su primer gran éxito “Chulería en pote”.

SEGUIR LEYENDO