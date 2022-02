Yuri pospone conciertos en CDMX y Monterrey por supuesta baja venta y comunidad LGBT le recuerda “#YuriLaMenos”

La cantante cambió las fechas de su nueva gira musical (Foto: Instagram/@oficialyuri)

Yuri anunció hace unos días que sus conciertos para la Ciudad de México y Monterrey con fechas para el 27 de mayo y 2 de junio tendrían que ser pospuestas, sin dar más detalles sobre los motivos. Ante dicho anuncio, la comunidad LGBT+ hizo viral en redes sociales que todo se debe a una baja venta, pues en la página oficial de Super Boletos se encuentran disponibles más del 80% de los boletos para ambas sedes.

Sin llegar a una tregua, el hashtag #YuriLaMenos se ha colocado como uno de los comentarios más repetidos en las redes sociales de la cantante, pues fanáticos pertenecientes a la comunidad han demostrado su desapruebo a los comentarios, que han sido calificados como homofóbicos, que la actriz ha dado en más de una ocasión pero que se han intensificado tras su participación en el concurso de Drag Queens mexicanas: La Más Draga.

“Familia de la Ciudad de México y Monterrey, les comunico la reprogramación de las fechas de #Euforia en la Arena CDMX y Arena Monterrey”, escribió la intérprete de melodías como Maldita Primavera, Ya No Vives En Mí o Detrás de Mi Ventana en su cuenta oficial de Instagram.

Las nuevas fechas serán a finales del 2022 (Foto: Instagram/@oficialyuri)

Desde el anuncio del nombre de su nueva gira, Yuri no ha parado de recibir malos comentarios en sus redes sociales, pues seguidores de la cultura pop argumentaron que no solo “se robó” el título de una exitosa serie de una plataforma de streaming, sino que incluso copió los colores y diseños de sus personajes. A ese mal recibimiento se le sumó el movimiento social que la comunidad LGBT+ ha emprendido en redes sociales para “cancelar” a la cantante tras sus continuos comentarios en contra del matrimonio igualitario.

“Yuri La Menos” se ha vuelto tendencia desde el 26 de octubre del 2021, cuando formó parte de los artistas invitados a La Más Draga -en su cuarta temporada-. Ahí no solo expuso su crítica y eliminó a una participante, sino que incluso dio diversas propinas a las Drag Queens, por lo que fue catalogado por sus fans como un intento de “hacer las paces” con la comunidad gay, pero días después volvió a hacer comentarios “desafortunados”.

Yuri ha mencionado que no está a favor del matrimonio igualitario (IG: oficialyuri)

“Si tenía dudas de que la comunidad ya no la va apoyar, que quede claro que no pasará otra vez”, “#YuriLaMenos no solo es un hashtag, sino un recordatorio de que ya no la queremos, no la apoyaremos”, “Pospuso sus conciertos y no dijo porqué, pero todos sabemos que no esta vendiendo ni los de hasta adelante”, “En la página del concierto se puede ver que prácticamente todo sigue vacío”, “Esperemos que la cantante, ahora cristiana, se de cuenta que su opinión sí importa y que a nosotros ya no nos va a tratar así”, escribieron en la publicación del anuncio.

Hace unos días Yuri reveló que hablará de la “parte más obscura” de su vida en bioserie, esto tras la reciente confirmación del proyecto que pretende seguir los pasos de otros colegas como Luis Miguel, Alejandra Guzmán y próximamente Gloria Trevi. La cantante también expuso los temas que se abordarán en el programa sobre su vida.

Desde "La Más Draga", Yuri ha perdido seguidores en redes sociales Foto: Instagram/@oficialyuri

“Yo quiero platicar la parte obscura de mi vida, la parte más obscura de todo lo que yo viví y todo lo que yo y mi mamá nos hicimos mutuamente. Llegó un momento en el que no tenía ni para pagar la luz; yo me colgaba del poste de al lado; una casa espectacular que tuve que vender”, dijo Yuri en una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, donde confesó que la bioserie mostrará aspectos sobre su vida, que aún no se revelan.

