TV Azteca podría tener conflictos con Vanessa Claudio por su apariencia física, según Álex Kaffie

Así luce actualmente Vanessa Claudio (Foto: Instagram/@vanessaclaudio)

Vanessa Claudio regresó a México para conducir uno de los programas con más popularidad en la televisión abierta: Al Extremo. Tras su regreso a TV Azteca, la presentadora podría estar en conflicto con la televisora por su apariencia física.

Según Álex Kaffie, a la intérprete de Actitud se le ordenó que ya no podría recurrir a tratamientos estéticos pues su rostro lucía “diferente” a cuando trabajaba en el matutino Venga La Alegría y eso estaría perjudicando el rating del programa que presenta con Uriel Estrada, por lo que esta declaración se suma a una ola de críticas que ha recibido en los últimos días.

“La orden vino por parte de sus superiores: ‘Deja de inyectarte botox en el rostro’. Esa es la exigencia que Vanessa Claudio, conductora de Al Extremo, recibió hace días. Y es que sus jefes alegan que la cara de la presentadora ha perdido naturalidad y gesticulación por el exceso de toxina botulínica que se ha puesto en la cara”, expresó Kaffie en Sin Lisonja.

La conductora en más de una ocasión se ha defendido (Fotos: Instagram/@vanessaclaudio)

Para él su exceso a la toxina botulínica -o popularmente conocido como “botox”- ha sido el principal problema que los ejecutivos de la televisora del Ajusco han tenido con la presentadora desde que se le invitó a regresar a la empresa para sustituir a Carmen Muñoz, quien tras confirmar su participación en Televisa, también fue señalada de abusar de tratamientos estéticos para evitar las líneas de expresión.

En redes sociales la opinión no ha sido muy diferente. En los últimos días seguidores del programa y de Vanessa Claudio han emitido una ola de críticas en las que se menciona que su apariencia física no es la misma a la de hace unos años antes de que ella tomara la decisión de ir a trabajar a Estados Unidos para conducir un programa de espectáculos, en el que no duró mucho tiempo.

Vanessa se unió "Al Extremo", junto a Uriel Estrada, en enero del 2022 (Foto: Instagram/@urielstradatv)

“Venessa Claudio ya tiene un rostro tan diferente que de verdad no tiene nada que ver con su pasado”, “Claudio ya recurrió demasiado al botox que se ve súper diferente a cuando estaba en Venga La Alegría”, “Pobre Vane ya no es la misma que veíamos en las mañanas”, “No estoy seguro de que Vane pueda negar tanta cosa que se ha metido a la cara porque es lógico que se ve muy diferente”, “Una más que se suma a la lista de personas que han abusado del botox”, escribieron en redes sociales como Instagram.

Tras su regreso a México, Vanessa Claudio también ha sido muy viral en redes sociales pues fanáticos del mundo Drag argumentan que ella sería la candidata ideal para conducir el formato All Star del exitoso programa de YouTube sobre Drag Queens mexicanas, La Más Draga. Todas Las Más ha sido confirmado por los productores de dicho reality show y en el pasado la presentadora fue parte de la segunda temporada, por lo que la idea no estaría descartada:

Vanessa Claudio regresó a TV Azteca para conducir "Al Extremo" Foto: Instagram/@vanessaclaudio

“Sí ya regresó a México lo más cool sería que Vane regrese a ser conducta de Todas Las Más, como pasó en la temporada regular 2″, “No estuvo en la temporada 3 porque se fue a Estados Unidos, pero sí ya está en México lo ideal sería que regrese a conducir La Más Draga”, “Roberto Carlo es lo máximo, pero si tuviera que ser una mujer quien conduzca el All Star de verdad que espero que sea Vanessa Claudio”, escribieron seguidores del reality show en redes sociales.

En caso de no ser ella, existen otras opciones como el ya mencionado conductor del matutino Viva Lavi, la integrante de JNS Karla Díaz o la actriz y cantante Lorena Herrera, quien fue conductora de la primera temporada del exitoso programa.

