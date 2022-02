Diego Boneta y Renata Notni celebraron el Día de San Valentín con un romántico beso

Los actores llevan poco más de un año de relación. Foto: Instagram/@diego

Diego Boneta y Renata Notni enternecieron las redes sociales con su romántica celebración del Día de San Valentín. Los actores compartieron un par de fotografías que enloquecieron las redes sociales, disfrutaron del mar en Miami y, previo al festejo de los enamorados, se divirtieron junto a sus seres queridos en un paseo familiar por Disneyland.

Desde que el protagonista de Luis Miguel, la serie y la actriz de La venganza de las Juanas confirmaron su romance, no han parado de derrochar miel en cualquier lugar que visitan. Los enamorados ha tratado de mantener su relación fuera de los reflectores, sin embargo, frecuentemente sorprenden a sus seguidores de redes sociales con fotografías juntos y esta vez no fue la excepción.

El pasado lunes 14 de febrero de celebró el Día del amor y la amistad. Miles de parejas se demostraron su amor con obsequios como arreglos florales, cajas de chocolates, dulces, comidas románticas y publicaciones en redes sociales. Tal fue el caso de algunos famosos, quienes compartieron tiernas dedicatorias para sus parejas junto a fotografías, así ocurrió con Diego Boneta y Renata Notni.

Los enamorados causaron sensación con su beso de película (Captura: @diego/Instagram)

En el marco del día de los enamorados, Diego Boneta sorprendió a su novia con un corto, pero tierno mensaje que publicó en su perfil de Instagram: “Lucky me [suerte la mía]”, escribió. El actor de 31 años agregó una romántica fotografía que capturó justo el instante antes de que los enamorados se dieran un beso. Lo que más llamó la atención fue su pose inclinada hacia un costado, similar a la que suele aparecer en las películas románticas.

Renata Notni respondió al gesto de su novio en la caja de comentarios: “And lucky me”. Pero eso no fue todo, la actriz de 27 años también recurrió a su perfil de Instagram para felicitar a Diego Boneta con una serie de fotografías que fueron tomadas durante unas vacaciones.

En las imágenes se puede apreciar a la feliz pareja en diferentes puntos de un paisaje árido. Renata Notni escribió: “Me everyday V”, a lo que Diego Boneta respondió: “And it only gets better [y solamente se pone mejor]”.

Renata Notni acompañó su mensaje con una serie de fotografías donde posó junto a su novio (Captura: @rennotni)

Los posteos conmocionaron a los usuarios de la plataforma, quienes no tardaron en llenar las cajas de comentarios con halagos, felicitaciones, mensajes de cariño y buenos deseos para los enamorados. Entre las reacciones resaltó la presencia de algunas figuras del medio, tales como Karla Díaz, Polo Morin, Sebastián Rulli y Natalia Boneta, hermana del intérprete.

