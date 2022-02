Belinda: las relaciones más polémicas de la cantante de pop

Algunos de sus ex más populares son Lupillo Rivera, Christian Nodal y Giovanni dos Santos (Fotos: Twitter/@belindaidolos)

Belinda no ha dejado de ser tendencia en redes sociales y medios de comunicación después de que Christian Nodal anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que había terminado su reciente compromiso así como su relación con la cantante. A pesar de la nueva gran polémica, la también actriz ha mantenido otros romances igual de escandalosos, aquí un breve recuento de los más destacados.

Una de sus primeras relaciones, siendo ella aún una niña, fue con el RBD Christopher Uckermann con quien no solo fue su primer beso, sino que también su primer relación importante con otra figura pública. Aunque fue él quien terminó con ella, Belinda aseguró años después que trabajar juntos durante Aventuras en el Tiempo y tratar de tener un romance juvenil fue muy complicado para ambos.

“El mío (beso) fue con Christopher, me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar. Chris y yo éramos novios de chiquitos cuando me cortó, cuando terminamos, estábamos en Aventuras en el Tiempo de hecho y de repente, ya no quería estar conmigo y me hacía ‘córtalas’. Lloraba, lloraba y lloraba, al día siguiente no quería ir a llamado, quería que la máquina del tiempo me llevará pero ahorita”, contó en una entrevista con el comediante Daniel Sosa para su programa Seguimos continuando.

Belinda y Christopher Uckermann protagonizaron "Aventuras en el Tiempo" en el 2001 (Foto: Instagram/@rbdmaniac)

Este romance fue el motivo para una supuesta enemistad con Anahí, quien también anduvo con Uckermann. Esa no fue la primera vez que un “hombre” provocó problemas con alguna otra famosa; su noviazgo con el empresario Pepe Díaz, quien posteriormente tuvo una relación con Eiza González, también fue muy controversial.

Giovanni dos Santos fue una de sus primeras parejas sentimentales más polémicas y virales debido a la famosa “beliseñal” que el jugador de fútbol realizaba durante sus inicios en el deporte. A pesar de lo mediático la relación no prosperó aunque sí figuró como uno de los romances juveniles más recordados de la década pasada en México.

Belinda también tuvo una relación con el cantante y compositor Mario Domm durante el 2010. Durante esa época el vocalista de la banda pop Camila participó como creador de algunas de las canciones para la cantante y los fans de ella aseguraron que la canción Cuida de Mi -perteneciente al álbum de estudio titulado Carpe Diem- fue dedicada a él.

La canción entre Belinda y llevaba por tÍtulo "Bailalo" (Foto: Twitter/@belindaidolos)

El cirujano Ben Talei fue otro de sus enamorados, aunque su romance fue privado durante un tiempo hasta que se filtraron fotos juntos en redes sociales. Según los fans de la cantante fue el mismo cirujano quien filtró todo para comprobar la relación y por ello Belinda decidió terminar la relación de manera muy brusca, aunque siempre negó todo.

Su relación con Criss Angel, en el 2016, no solo fue el inicio de un mal presagio para el resto de sus pretendientes, pues el famoso mago al terminar su relación argumentó que ella “era una mujer interesada” que solo se “colgó de su fama”. Angel invirtió en producción y creación de una canción y video musical de Belinda con el famoso DJ Steve Aoki, que pretendía ser el gran regreso de la cantante a la escena musical después de quedarse sin disquera, pero todo fue cancelado por la ruptura, aunque años después se filtró en internet.

Lupillo Rivera y Belinda se conocieron durante las grabaciones de "La Voz México" (Foto: captura de pantalla de YouTube)

No estaría completa la lista sin mencionar la tan rumorada y viral relación con Lupillo Rivera, a quien conoció durante las grabaciones de La Voz -versión TV Azteca-. Él -como Nodal y Angel- se había plasmado en la piel el rostro de su entonces novia, en el brazo izquierdo. En mayo de 2021 acudió a un estudio de tatuajes para eliminarlo: “Como un brochazo”, comentó.

