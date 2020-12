“Estaba encima de él, golpeándolo”: Mario Domm narró su pelea a golpes con un fotógrafo

El vocalista del grupo Camila, Mario Domm habló sobre uno de los conflictos más fuertes que ha tenido con periodistas y fotógrafos, pues reveló que el acoso que recibió fue tanto que se sintió en la necesidad de agarrarse a golpes con uno de ellos.

Fue en una entrevista durante el programa Tu-night, conducido por Omar Chaparro, en el que estuvieron Mario Domm y Pablo Hurtado, integrantes del popular grupo Camila, quienes afirmaron que han tenido diversos encuentros con la prensa que les han parecido incómodos e inclusive han llegado a agredirse con ellos.

Domm aseguró que se encontraba saliendo de una tocada que había tenido con el grupo, pero justo cuando se encontraba por salir a la calle se topó de frente con un fotógrafo que tenía un gran lente, posiblemente un telefoto y que intentó realizarle diversas fotos indiscriminadamente, algo que lo molestó, pero decidió no hacerle caso y seguir el camino a su vehículo.

El fotógrafo lo siguió, tomando diversas fotos en el camino, este tipo de actos colmaron la paciencia de Mario Domm, quien refirió directamente que cuando subió a su vehículo perdió el control y su vista se nubló, pero que cuando regresó en sí, se encontraba golpeando al fotógrafo adentro de su camioneta. Algo que le causó lesiones en su brazo, aunque en ningún momento dedicó una palabra al fotógrafo. Así lo dijo en la entrevista:

Es penoso lo que digo, pero iba saliendo y un paparazzi, ya con una cámara ya muy grande, muy descarado se me acercó. Como que me subí a mi coche y de repente ya no vi nada, vi negro y cuando volví en mí pues estaba encima de él, golpeándolo