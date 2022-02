Qué piensa Paola Rojas sobre encontrar a su príncipe azul

La periodista confesó si quiere un príncipe azul(Foto: Instagram/@paolarojas)

Paola Rojas ha destacado a lo largo de su carrera por ser una de las conductoras de noticiero más queridas, asimismo, conforme han pasado los años, la comunicóloga se ha adentrado a otras ramas del medio y, por ende, ha permitido que el público pueda conocer otras facetas en las que ha dejado ver un poco más entorno a su vida personal.

En esta ocasión, la integrante de Netas Divinas reveló durante la más reciente emisión de dicho programa si en algún momento ha esperado tener un “príncipe azul” en su vida.

Rojas mencionó que, aunque tiene en cuenta que la perfección no existe, sí ha fantaseado en ocasiones con encontrar a una pareja que se asemeje a lo que se suele encasillar en ese concepto y señaló que estas ideas han surgido más que nada por los cuentos infantiles de princesas con los que hemos crecido.

“Me pasa de pronto que me descubro que me seduce un poco esta fantasía de que alguien me regale algo, que yo me puedo comprar [...] Nos fumamos todos esos cuentos donde, además, de pronto no nos hemos detenido en esta parte, pero se dan cuenta cómo, en muchos de esos cuentos con los que crecimos, hay mala leche entre mujeres”, explicó.

Paola se alegró de nuevas narrativas (Foto: Instagram/@paolarojas)

Asimismo, abundó en la idea de que este tipo de productos narrativos han catalogado en más de una ocasión a las mujeres como las “malas del cuento”, lo cual puede incidir de manera errónea en la realidad.

“Nos vendieron la idea de que nos tratamos mal entre nosotras y de pronto es la hermanastra, la madrastra, todas malas, menos la protagonista, entonces es horrible porque no hay solidaridad entre mujeres, al contrario”, expresó.

Ante esto, la periodista señaló que dentro del contexto de “príncipes azules” se torna de gran relevancia hacer un trabajo personal para entender que muchas veces dicha información que se ve en películas son símbolos que no aplican en nuestra realidad.

“¿Qué fuerte no?, sí crecimos con esta idea rosa que es tan lejana a la realidad, sobre todo, en esta generación que nos tocó vivir”, dijo.

En cuanto al personaje de ficción que le parece más tóxico, Paola Rojas no dudó en señalar que la madrastra de Blanca Nieves podría tener ese título sin problemas.

La conductora tiene una larga trayectoria (Foto: IG @paolarojas)

“Ya que mencionas a Blancanieves, todavía más nociva, me parece la madrastra que usa su inteligencia para molestar, nos hizo tener este símbolo de que las mujeres nos atropellamos, unas a las otras, en lugar de podernos admirar, ayudar. La madrastra, tiene un símbolo más profundo, porque siempre la protagonista es huérfana, hay un rollo de que la madre sólo puede ser buena porque está ausente, porque cómo concilias a la mujer buena, pero madura, mejor la matas”, ahondó.

En cuanto a su experiencia personal, Paola mencionó que ella tiene una gran relación con su madrastra Lety y añadió que contrario a lo que se suele mostrar en algunos cuentos, las familias pueden conformarse de muchas maneras y ser bastante bonitas.

La conductora también aprovechó para aplaudir nuevas narrativas que se han hecho en la actualidad, donde se intenta representar a las mujeres fuera de los estereotipos.

“Por eso celebré tanto que llegaran historias como Shrek, o sea, la chava es princesa, rubia, perfecta y dice a mí me vale, yo quiero ser gorda y cachetona”, concluyó.

