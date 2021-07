Paola Rojas reveló cuáles fueron sus terribles síntomas con la variante británica de COVID-19

Paola Rojas compartió cómo fueron sus peores días con COVID-19 (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Paola Rojas dio a conocer que hace un mes se contagió de COVID-19 y en algunas ocasiones compartió cómo se sentía al respecto, pero nunca profundizó en sus síntomas. Aunque ahora se encuentra en recuperación, la periodista reveló sus peores momentos con esta enfermedad.

La presentadora de Netas Divinas se sinceró sobre su proceso atravesando esta enfermedad que, aunque anteriormente la había orillado a estar en cuarentena, es la primera vez que la experimenta de primera mano y los síntomas no fueron leves.

“Me sentí muy mal... Fueron dos semanas con el virus, con síntomas intensos; hacia el final de esas dos semanas me bajó mucho la presión y el ritmo cardiaco”, dijo Rojas al medio TV y Novelas.

Paola Rojas anunció su contagio después de que se difundiera el rumor de que una presentadora de "Netas Divinas" había dado positivo a la prueba (Foto: Instagram/@paolarojas)

Según relató Paola, la variante de COVID-19 a la que dio positivo fue la británica, una de las más peligrosas, y aunque sí sufrió de una severa mialgia, mareos, falta de memoria, cansancio, diarrea, agotamiento y náuseas, no presentó complicaciones agudas respiratorias.

Lamentablemente, su neumonía sigue presente, lo que más la preocupó durante sus peores días con la enfermedad, pero principalmente por el dolor de pecho y espalda que sintió.

La comunicadora reveló que piensa haberse contagiado en un viaje de trabajo, pues en los meses anteriores había extremado cuidados dentro de los foros en los que trabaja, pero tuvo que salir a reportear para el noticiero que lidera y una vez que se sintió la protección de la vacuna, bajó un poco la guardia.

Paola se reincorporó la semana pasada a algunas de sus actividades en televisión (Foto: Instagram/@paolarojas)

El lugar en donde dio positivo a COVID-19 fue en Netas Divinas, programa en el que es difícil mantener la distancia entre las presentadoras y por ello les hacen una prueba cada día de trabajo, después de ello se recluyó en su casa, lejos de sus hijos y todo el mundo.

Actualmente no se ha podido reincorporar totalmente a su trabajo debido a que continúa su tratamiento de recuperación, pero compartió sus deseos por volver a laborar igual que antes e invitó a su público a seguir cuidándose, respetando las normas y consejos para frenar contagios.

“Yo sé que ya están hartos, que sentíamos que estábamos llegando al final, que justamente con la vacunación estábamos a nada de regresar a nuestra vida de antes, y resulta que hay nuevas variantes y que son muy contagiosas y peligrosas.

La comunicadora siguió trabajando en radio desde su casa (Foto: Instagram/@paolarojas)

Estamos en una tercera ola, en un nuevo brote, y sí, estamos cansado, exhaustos, frustrados, pero la pandemia sigue el riesgo también, así que les digo que se sigan cuidando mucho”, expresó Rojas.

El pasado 8 de julio, Paola Rojas retomó sus actividades en la televisión, las cuales había dejado desde el 24 de junio, cuando confirmó los rumores de que había resultado positiva a COVID-19.

“Ya me curé. Me fascina poder saludarlos, más que nunca me da muchísimo gusto poder estar de vuelta en este estudio, poderlos saludar, poderles compartir información. Estuve unos días guardada y la verdad es que con malestares espantosos”, relató en un video difundido a través de su cuenta de Twitter.

El rumor del contagio comenzó a partir de que el periodista de espectáculos Álex Kaffie lo compartió en sus redes sociales, sin revelar nombres (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Días antes de que la periodista confirmara su contagio, comenzaron a esparcirse rumores sobre que una de las cuatro presentadoras de Netas Divinas había dado positivo y que el programa tendría que detener las grabaciones por un periodo de tiempo.

El rumor comenzó a circular después de que el periodista de espectáculos Álex Kaffie anunciara la primicia en sus redes sociales; no obstante, no mencionó el nombre de la persona contagiada. “Las grabaciones de Netas Divinas han sido suspendidas debido a que una de sus conductoras está contagiada de COVID-19″, escribió.

Aunque Paola dejó sus actividades en televisión, continuó con la radio desde su casa, pero hoy reconoce que ahora le apena escuchar sus propia voz de entonces por cómo el tono que tenía debido a la tos.

SEGUIR LEYENDO: