Paola Rojas aseguró tener una relación “cariñosa y amable” con Zague

La periodista mencionó que fue la mejor decisión Fotos: @Irzague / @paolarojas

Paola Rojas habló de su relación sentimental con Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic mejor conocido como “Zague” después de haberse divorciado en el año 2018 cuando al exfutbolista le filtraron fotos y videos desnudo. La periodista mencionó que no solo lleva una relación formal por los dos hijos que tuvieron en su matrimonio, sino que decidió que fuera “cariñosa y amable” por todo lo que vivieron.

La periodista fue interrogada sobre su relación con “Zague” a más de 3 años que se divorciaron:

“Yo creo que alguien que formó parte de tu vida, alguien con quien compartiste momentos lindos y compartiste amor pues es una buena idea que siga existiendo no solamente una relación respetuosa sino incluso cariñosa y amable”, mencionó alegremente.

Paola Rojas también comentó que haber vivido una infidelidad de manera pública la incomodó en su momento pero ahora tiene mucha paz mental:

“He tenido mucha oportunidad para reflexionar, para crecer, aprender que todo lo que nos ocurre nos puede dejar enseñanzas y he buscado que sea así; además encuentro ratitos para meditar entonces me siento mucho más en paz”, agregó.

La periodista ha estado envuelta en diferentes especulaciones amorosas (Foto: Instagram/@paolarojas)

La titular del noticiero matutino Al Aire con Paola Rojas aprovechó la oportunidad para poner fin a una serie de rumores que se han generado después de entrevistar al cantante Beto Cuevas y que los relacionaran sentimentalmente:

“A ver, porfa vuelvo a aclarar, Beto Cuevas me cae increíble, me gusta muchísimo su trabajo pero no tenemos una relación y nos apartamos de eso. Lo entrevisté y yo creo que les gusto como nos veíamos juntos y a partir de ahí comenzaron a construir una historia pero no hay nada con Beto”, mencionó.

La conductora y el cantante se conocen desde hace varios años (Foto: Instagram/@paolarojas)

Esta no es la primera vez que a la periodista se le relaciona con un cantante, en días anteriores a ella y a Kalimba los señalaron personas y medios de comunicación de poder estar teniendo una relación amorosa, pues el pasado 12 de agosto se publicó un video donde se les vio fuertemente abrazados, mientras el ex OV7 se desvivió en elogios hacia ella.

El cantante de 39 años aseguró que su corazón ya está ocupado por completo por la modelo Alejandra Carmona, con quien lleva algunos meses saliendo.

“Yo tengo novia. Se llama Alejandra Carmona. La adoro, la quiero profundamente, es una mujer que me trae bien, que me hace bien, que la quiero, que esto va muy en serio, que seguimos avanzando y creciendo juntos, no puedo decir si nos casaremos o no, pero puedo decirles que estoy muy feliz. Soy muy respetuoso de mi pareja”, declaró.

El cantante negó que tenga una relación con la periodista (Foto: Instagram/@paolarojas)

Paola Rojas aprovechó para confesar que estar dentro de Netas Divinas le ha ayudado a romper con todo aquello que la hacía sentir mal antes:

“Personalmente ha sido un proceso increíble y ha sido hasta terapéutico. Nos hemos hecho amiguísimas, nos queremos en serio entonces es tan rico estar sentada con tus amigas, que además son diferentes, eso lo hace muy rico y muy contrastante. Nos morimos de risa y de pronto es emotivo, muy profundo, de verdad es una delicia que me ha ayudado a ir quitando muchas capas y ha llegado en instantes a lugares muy profundos de mi corazón. Compartirlo con ellas ha sido muy hermoso y la reacción de la gente lo demuestra”, mencionó.

La periodista finalizó mencionando que está muy feliz y aseguró que la felicidad se trabaja:

“Yo estoy muy feliz, caminando, construyendo porque además la felicidad se trabaja. No ha modificado mi vida en absoluto porque lo que tenía que acomodarse ya se acomodo como me parece ha sido conveniente para todos”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: