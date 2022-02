Rocío Banquells defendió a Alfredo Adame tras riña callejera

Rocío Banquells aseguró que Alfredo Adame fue víctima de la inseguridad del país (Fotos: Cuartoscuro // FB/Alfredo Adame)

Pese a la mala relación que mantienen Rocío Banquells y Alfredo Adame, la cantante lo defendió tras la pelea que protagonizó en la vía pública el pasado mes de enero.

En un encuentro con la prensa, Rocío Banquells fue cuestionada sobre la riña en la que se vio involucrado Adame el pasado 24 de enero con una familia. El actor aseguró que las personas con las que se enfrentó le robaron su celular y una cadena de oro, por ello interpiso una denuncia.

A pesar de que, entre las reacciones a la pelea principalmente han sobresalido los memes, la diputada de Tlalpan mostró preocupación, pues piensa que este enfrentamiento es un reflejo de la inseguridad en la Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, pese a las diferencias que mantiene con Adame y las veces que ha insultado a su excuñada, esta lamentó la situación por la que pasó el actor y consideró que él sólo se defendió durante un momento en el que estuvo en riesgo. También aseguró que el actor se comportó de forma correcta ante un enfrentamiento de tal magnitud, pues no golpeó a la mujer que supuestamente le robó el celular.

La pelea de Adame se convirtió en nuevo motivo de burla en redes sociales (Foto: Twitter / @farandula_pol @yadithvaldez)

“Qué peligroso lo que está sucediendo en la Ciudad de México y en el país, eso es lo que se ve claramente. Él se comportó como un caballero, nunca le pegó a la dama. También me decían: ‘Hay una niñita ahí, nunca la vi hasta que lo volvieron a poner en los medios sí me di cuenta. En esta ocasión, creo que Alfredo se defendió y qué pena llegar a eso para que no te roben”, dijo Banquells.

Y es que, según relató el protagonista de Bajo un mismo rostro habría sido atacado por un grupo de “montachoques”, pues la forma en que comenzó la disputa coincidiría con el modus operandi de este tipo de criminales.

De acuerdo con un documento mostrado en el programa matutino Venga la Alegría, el actor presentó un denuncia por daño culposo a la propiedad por tránsito de vehículo y amenazas. Alfredo comenzó este proceso legal ante la Fiscalía de Investigación Territorial en la alcaldía Tlalpan.

Banquells mostró su apoyo a Adame frente a la inseguridad en México pese a que poco antes de que se llevaran acabo las elecciones de 2021, donde ambos contendieron para ser diputados de Tlalpan; el expresentador de Hoy fue cuestionado sobre su opinión acerca del hecho que Rocío y él arremetió contra ella.

La campaña de Adame en Tlalpan se caracterizó por cómo habló de los otros contendientes, cómo hizo los volanteos y los escándalos que trajeron los audios filtrados (Foto: cortesía de Alfredo Adame)

“Ella es una mujer falsa, es una mujer deshonesta, es la mujer lambiscona, lame botas, lame huev*s, eso es lo que es Rocío (...) Fraudulenta, mentirosa, mitómana”, respondió en entrevista con Chisme No Like.

Después de que en las elecciones Rocío se llevara la victoria, se limitó a celebrar el momento y asegurar que este cargo político le daba alegría por lo que su hermana, Mary Paz Banquells, tuvo que vivir durante su matrimonio con el actor.

“Creo que hay un Dios muy grande y ese Dios me da esta alegría. Yo no pienso si destruí a nadie, ni si le di una cachetada a nadie, yo hoy es por México”, dijo la también actriz.

Y es que, tras haber estado casado con Mary Paz Banquells, ella confesó que durante los más de 20 años de matrimonio sufrió de violencia física y psicológica por parte de su pareja. La actriz aseguró que Alfredo controlaba hasta el color del que pintaba su cabello y temía por los arranques de ira que tenía su marido.

