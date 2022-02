“Estás muy mal”: Niurka reaccionó al escándalo de Alfredo Adame

Niurka no dejó pasar por alto la polémica de Alfredo Adame Fotos: Cuartoscuro // Archivo Infobae

Alfredo Adame no ha dejado de ser noticia desde que hace dos semanas surgió en las redes sociales un video donde aparece forcejeando contra una familia en la vía pública, vergonzoso clip en el que se ve cómo el actor termina finalmente derribado en el suelo.

El video en cuestión le valió al también conductor de televisión ser duramente criticado, además de hacerlo objeto de memes, burlas y hasta una ‘cumbia de Adame’, y aunque el actor aseguró que el encontronazo fue parte de una técnica delictiva de extorsión, al momento no se han conocido las conclusiones de la investigación por la denuncia que Alfredo interpuso.

En este contexto, si alguien conoce muy bien qué es estar en medio del escándalo es Niurka Marcos, quien en no pocas ocasiones ha protagonizado zafarranchos y sucesos virales. Ahora la vedette decidió aconsejar al polémico actor, a quien considera un buen amigo suyo.

Alfredo Adame ha dado múltiples muestras de su carácter iracundo y ha protagonizado algunas peleas mediáticas. Múltiples enfrentamientos a lo largo de los años le han valido al actor su fama de violento

Fiel a su estilo, la bailarina le dejó ver al también aspirante a político que se está equivocando en sus actos, por lo que lo invitó a rectificar:

“Ese ridículo qué horror, peleando en plena calle con una dama, qué miedo, ¿qué mensaje le mando?: Lo único que le puedo decir a Alfredo –que además en su momento fuimos buenos amigos, ya hace rato no sé de él, hace rato no nos vemos-, pero espero que con esta vivencia te quede un ejemplo, un escarmiento que te demuestre, amigo mío, que la estás cag*ndo, wey”, expresó la famosa en delcaraciones retomadas por Despierta América.

La llamada ‘mujer escándalo’ criticó el hecho de que Adame se haya peleado con una mujer, un comportamiento errático para ella:

“Si con este error que cometiste de exhibirte agrediendo a una dama en las redes sociales mundialmente, no te das cuenta de que la estás c*gando, no pues ya lo perdimos… de hecho ya lo perdimos, ¡porque la gente lo está destrozando verdaderamente!”, agregó.

La cubana le recomendó a Adame ofrecer disculpas públicamente (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Sin embargo, Niurka le aconsejó a Adame que ofrezca una disculpa pública de corazón, a fin de que su imagen no se vea tan afectada:

“Por lo menos la oportunidad de pedir perdón y el derecho a la duda todos lo tenemos, ¿verdad? Rectificar es de sabios y eso, lo único que necesita para eso es humildad, si le queda humildad que ofrezca una disculpa, pero no una disculpa simplemente así, que sea profunda y sincera, porque la verdad es que estás muy mal”, finalizó la bailarina.

Hace unos días, el actor causó revuelo por expresarse negativamente de la periodista Joanna Vega-Biestro, de quien habló de su vida personal, refiriéndose como una “cantimplora” que tuvo muchas relaciones sentimentales con trabajadores de Televisa.

Alfredo hizo unas desafortunadas declaraciones contra Joanna Vega-Biestro, quien lo llamó 'machista' Foto: Instagram @vegabiestro/@alfredoadamevonknoop

“Esta tontita de Joanna Vega-Biestro agarra y dice que me devuelvan mi dinero y que quién me vendió las cintas. Luego hizo comentarios verdaderamente estúpidos, es muy temeraria la tipa esta porque cuando yo suelte lo que sé de ella y el marido se dé cuenta que es el hazme reír de todo Televisa y que la mujer fue la novia de medio cuerpo de choferes de las combis de choferes, y también fue cantimplora de la mitad de los camarógrafos…”, expresó el controversial personaje.

Ante el ataque, fue la periodista de Imagen Televisión quien le contestó al aire al actor de 63 años, tachándolo de machista: “No me sorprende porque el señor Adame cuando se queda sin argumentos se va a la ofensa, a inventar y lo hemos visto porque lo ha hecho desde la mamá de sus hijos. No soy la primera y no seré la última porque esos son sus argumentos, insultar de la manera más cobarde y más machista”, remató.

