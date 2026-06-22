El día más feliz de María Pombo y su anécdota más polémica: la historia detrás del himno de España en el altar

María Pombo y Pablo Castellano en su boda (INSTAGRAM).

La boda de María Pombo y Pablo Castellano fue, sin duda, uno de los acontecimientos sociales más comentados deL 2019. La celebración, ocurrida el 22 de junio en Cantabria y seguida por miles de personas a través de su retransmisión en directo, dejó imágenes inolvidables: los distintos vestidos elegidos por la influencer, los invitados más conocidos y una gran fiesta posterior. Sin embargo, hubo un instante concreto de la ceremonia que eclipsó muchos otros detalles y se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales: la inesperada interpretación del himno de España.

Lo que en un principio estaba pensado como un momento solemne y discreto terminó generando sorpresa entre los asistentes y también entre los propios protagonistas del enlace. Las cámaras captaron la expresión de pudor de María y Pablo justo cuando comenzó a sonar la pieza, un gesto que muchos seguidores no tardaron en analizar y sobre el que preguntaron insistentemente a la creadora de contenido.

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Tras el revuelo generado, María Pombo decidió aclarar lo sucedido y explicar por qué su reacción había sido tan evidente. Según contó posteriormente en sus redes sociales, la presencia del himno no fue algo improvisado ni una sorpresa para ellos, ya que formaba parte de la música seleccionada para uno de los momentos de la ceremonia religiosa.

“Fue una locura. Antiguamente en la consagración siempre sonaba el himno de España y yo a todas las bodas que he ido lo han puesto. De una forma u otra, ya sea con violines, piano u órgano”, explicó la influencer para justificar una tradición que ella había vivido en numerosos enlaces de su entorno.

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María Pombo y Pablo Castellano en su boda (INSTAGRAM).

La intención de los novios, sin embargo, era muy diferente a lo que finalmente se escuchó en la iglesia. El plan inicial pasaba por una versión mucho más suave, integrada en la ceremonia de una manera delicada y con un acompañamiento musical más armónico. “Queríamos la parte suave y se debieron equivocar y poner la parte fuerte. No quiero buscar al culpable porque no lo hay. Con esto me refiero a la parte instrumental, la potente, y nosotros lo queríamos más melódico”, añadió.

Un coro de 40 niños y una decisión de última hora

La influencer también reveló que inicialmente la idea era interpretar esa pieza con música en directo, pero la organización de la ceremonia obligó a modificar los planes. El coro elegido para su boda estaba compuesto por unos cuarenta niños, lo que hacía imposible añadir más músicos al espacio disponible dentro de la iglesia.

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Con el paso de los años, María incluso ha vuelto a recordar aquella anécdota con sentido del humor. Durante su visita al programa La Resistencia, presentado por David Broncano, sorprendió al pedir que sonara el himno de España para volver a entrar al plató. “¿Puedo volver a entrar y me ponéis el himno de España? Me siento más cómoda”, comentó entre risas ante la incredulidad de David Broncano.

María Pombo y Pablo Castellano en su boda (INSTAGRAM).

“Verás la que me va a caer”

Pero más allá de la equivocación musical, lo que realmente preocupó a María en aquel instante fue ser consciente de que la ceremonia estaba siendo seguida en directo y que ese momento podría generar debate en redes sociales. “Si no hubiese estado en directo, me habría dado igual. Pero sí pensé en la polémica que iba a haber después. De ahí mi cara de: ‘Verás la que me va a caer’”, reconoció la empresaria.

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En su conversación con David Broncano, María Pombo también habló con naturalidad sobre su relación con los símbolos nacionales y cómo ha sido percibida por distintos sectores de la sociedad. “Estoy en un nivel intermedio para todo. Para los muy fachas, soy roja, y para los muy rojos, soy facha”, comentó con ironía, dejando claro que no se identifica con las etiquetas que algunas personas le han atribuido.