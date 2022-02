Los mejores memes de Alfredo Adame enseñando karate en Venga la Alegría

Alfredo Adame volvió a ser tendencia en redes sociales luego de aparecer en televisión abierta. (Foto: Alfredo Rodríguez / FB - Berthalicia Rodrigues / FB - @gmotellez / Twitter - Witislaw Yomero / FB.)

Alfredo Adame ha acaparado todos los reflectores últimamente por su singular comportamiento. La polémica de sus acciones ha llegado a tal grado, que los internautas no han dudado en evidenciarlo y sobre todo, en hacer memes del actor y conductor mexicano.

En ocasiones anteriores, el también ex candidato a diputado había expresado que tenía conocimientos en artes marciales, no obstante, fue muy criticado por no haber sacado a relucir sus habilidades cuando afrontó la controversial riña. Por tal motivo, en el programa de televisión Venga la Alegría decidieron invitarlo para darle la oportunidad de mostrarle a todos que realmente sabía técnicas de defensa personal.

La invitación llegó porque recientemente Adame se volvió tendencia en redes sociales al protagonizar una pelea callejera en la Ciudad de México. En el video, que fue compartido por algunos usuarios, se puede apreciar cómo el hombre se enfrentó a golpes con una pareja, jóvenes y hasta una niña. Después de su altercado, las comparaciones con otros personajes no tardaron en aparecer.

Después de su presentación, los memes no se hicieron esperar, pues con tantos “espectáculos” que ha protagonizado Alfredo, ya hasta tiene un grupo de fans que está esperando a que tenga otro tropiezo u otra aparición pública para hacer historias divertidas del personaje y sobre todo, de sus fracasos.

Uno de los aspectos más divertidos fue que la gente no dudó en hacer chistes con personajes de películas y series icónicas como Karate Kid, los Simpson y Cobra Kai. Entre los memes que más figuraron, destaca la cara del gran sensei, el señor Miyagi.

Cabe destacar que Alfredo Adame ha sido la figura principal en varias situaciones incómodas, entre ellas destaca el “desafortunado comentario” que le hizo a la conductora mexicana Andrea Legarreta, de igual manera, ha destacado por sus enfrentamientos con el investigador paranormal Carlos Trejo. Asimismo, su papel como candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresista dejó mucho que desear, tanto que no pudo llegar ni al 1% de los votos.

Lo bueno es que gracias a sus shows, hoy se puede disfrutar de una gran variedad de publicaciones divertidas. La nula habilidad que demostró el polémico personaje en su última presentación fue comparada con la nueva variante del SARS-CoV-2 ómicron.

Esta nueva cepa resultó ser tan contagiosa que ni los vacunados pudieron librarse de ser infectados. Por tal motivo, algunos usuarios compararon la “fuerza” de sus defensas, con la de Alfredo Adame.

Por otra parte, la ocasión también se prestó para sacar a relucir que las supuestas habilidades del mexicano parecen ser un mito, pues da la impresión de que durante todo este tiempo sólo mintió a sus seguidores, ya que cuando se ha tenido que enfrentar a pleitos parece ser que se le borra de la memoria que es “experto” en peleas.

Su actuación en el programa fue tan aclamada, que hasta fue comparado con posturas de combate de videojuegos. Ahora no se sabe a ciencia cierta si su aparición fue parte de una coreografía que se basó en tácticas de pelas irreales.

Incluso se destacó su papel como alumno “indeseado”, tal y como le pasó al personaje de Daniel LaRusso cuando llegó a aprender karate al dojo del bando contrario. Es un hecho que hasta el señor Miyagi se decepcionó de él cuando vio que su aparición dejó mucho que desear.

Sin duda, su actuación traspasó fronteras y también fue comparada con una famosa serie de comedia llamada Drake & Josh, pues en uno de los capítulos, el protagonista se somete a un duro entrenamiento de karate para enfrentarse a un chico que lo quiere golpear, sin embargo, los esfuerzos fueron en vano debido a su poca destreza en los deportes. Parece que fue la misma situación de Adame.

Otro aspecto a destacar, es que los memes de Alfredo Adame han unido a ricos y pobres, buenos y malos.

A pesar de que su conducta en la vida cotidiana ha hecho reír a muchas personas, no se debe ignorar que seguramente el conductor se sintió mal al ver su propio video en las redes sociales, pues se aprecia su falta de experiencia en enfrentamientos.

