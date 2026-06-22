Cepeda y De la Espriella se llevan millonaria reposición tras elecciones: esto es lo que les pagará el Estado

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda superaron el umbral legal y podrán acceder a la reposición de gastos de campaña tras la segunda vuelta. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no solo definieron el rumbo político del país, sino que también se beneficiarán de un importante mecanismo de financiación pública conocido como la reposicion de gastos de campaña por votos, contemplada en la ley electoral.

De acuerdo con información de El Tiempo, ambos aspirantes superaron el umbral exigido por la normativa, lo que les permite acceder a la devolución de recursos invertidos durante la campaña electoral, un sistema que busca equilibrar la competencia política y evitar ventajas económicas desproporcionadas.

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¿Qué es la reposición de votos y cómo funciona en Colombia?

La reposición de votos es un mecanismo de financiación estatal posterior a las elecciones mediante el cual el Estado reconoce parte de los gastos de campaña de los candidatos, en función de los votos válidos obtenidos.

Sin embargo, este proceso no es automático ni inmediato. Las campañas deben presentar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la totalidad de los soportes financieros que acrediten sus gastos.

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Según el artículo 11 de la Ley 996 de 2005, los candidatos presidenciales solo pueden acceder a este beneficio si alcanzan al menos el 4% de los votos válidos, equivalente a cerca de 1.053.000 votos en esta elección.

En la segunda vuelta presidencial se definieron los resultados que activan el mecanismo de financiación estatal. - crédito @Veronicalcocerg/X

Cuánto paga el Estado por cada voto en 2026

Para la primera vuelta presidencial de 2026, el Consejo Nacional Electoral fijó la reposición en 8.613 pesos por cada voto válido. Sin embargo, en la segunda vuelta la cifra cambia debido a las condiciones del balotaje.

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En esta etapa final, el Estado reconoce aproximadamente 2.109 pesos por voto válido, una tarifa menor en comparación con la primera ronda, donde participaron todos los candidatos.

Además, el gasto electoral también tiene límites. Para la jornada del 21 de junio, el tope de financiación permitido por campaña fue de aproximadamente $18.243 millones de pesos, según la Resolución 0715 de enero de 2026.

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Cuánto recibirán Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

De acuerdo con el medio ya mencionado, con el cierre del preconteo electoral, el panorama financiero para las campañas ya empieza a definirse.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, obtuvo un total de 12.959.542 votos, lo que lo convierte en uno de los beneficiarios principales del sistema de reposición. Según reportes de su campaña ante el CNE, habría registrado gastos cercanos a 10.025 millones de pesos, cifra que podría ser reembolsada casi en su totalidad.

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Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, alcanzó aproximadamente 12.708.712 votos, lo que también lo habilita para recibir reposición estatal. De acuerdo con el sistema de Cuentas Claras, su campaña habría reportado gastos cercanos a 10.403 millones de pesos, monto que igualmente estaría dentro del rango de reconocimiento estatal.

En términos prácticos según lo expuesto por el medio, aunque el cálculo por votos arrojaría montos superiores a los 26 mil millones de pesos para cada campaña, el sistema de reposición no se traduce en ese valor final.

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El Estado no entrega un pago automático por votos, sino que reconoce únicamente los gastos debidamente reportados y auditados. Por ello, el monto real que recibirían ambas campañas estaría limitado a lo efectivamente invertido, es decir, alrededor de $10.025 millones en el caso de De la Espriella y cerca de $10.403 millones en el caso de Cepeda, siempre sujeto a verificación y aprobación del CNE.

El Estado reconoce un valor por cada voto válido, pero el monto final depende de lo efectivamente gastado y justificado. - crédito Colprensa

Un sistema condicionado a la verificación del CNE

Aunque las cifras preliminares apuntan a millonarios reembolsos para ambas campañas, el pago definitivo no es inmediato.

El Consejo Nacional Electoral deberá revisar cada soporte financiero, verificar los gastos reportados y determinar si cumplen con los requisitos legales. Solo después de este proceso se autorizará la reposición efectiva.

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Es importante señalar que ninguna campaña puede recibir más dinero del que realmente gastó y haya podido justificar. Es decir, el Estado solo devuelve recursos comprobados y no una suma fija por votos obtenidos.

El Consejo Nacional Electoral es el encargado de revisar, auditar y aprobar los gastos reportados por las campañas. - crédito Visuales IA

El impacto político y financiero de la reposición de votos

La segunda vuelta presidencial no solo definió al nuevo jefe de Estado, sino que también dejó en evidencia la magnitud de los recursos que movilizan las campañas políticas en Colombia.

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Este sistema de financiación pública busca evitar la dependencia de grandes aportantes privados y garantizar condiciones más equitativas en la competencia electoral. Sin embargo, también ha sido objeto de debate por los elevados montos que finalmente terminan siendo reconocidos por el Estado.

En el caso de Cepeda y De la Espriella, el mecanismo de reposición podría significar la recuperación de gran parte de los recursos invertidos durante la campaña, siempre y cuando los gastos sean validados por la autoridad electoral.