Por qué Carlos Rivera no ha regresado a las telenovelas

Carlos Rivera habló del motivo por el que no ha regresado a la actuación (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Carlos Rivera confesó que desde años atrás decidió dedicarse completamente a la música y, de vez en cuando, al teatro musical, dejando de lado la actuación para cine y televisión, debido a que no ha habido un proyecto que merezca la pena, pues nada le llama la atención.

Hace más de cuatro años Carlos Rivera obtuvo su último papel para televisión con una actuación especial en Golpe al Corazón, y por única vez fue protagonista en El hotel de los secretos (2016). Actualmente, sólo se desempeña en la actuación con la obra musical José el Soñador.

Pese a que son pocas las veces en que se ha desenvuelto como actor para las pantallas, confesó en el programa Hoy, no han faltado las ofertas para que se una a proyectos en cine y televisión como estelar; sin embargo, reveló que entre los motivos que no lo han impulsado a aceptar estos proyectos está el hecho de que ninguno de éstos le llama la atención lo suficiente como para dejar otros planes.

“Lo que ha pasado con proyectos, tanto de televisión como de cine, ha sido que no ha llegado un proyecto así, que me entusiasme y que me emocione”

El cantante se mostró emocionado por finalmente volver al teatro musical tras siete años (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

El cantante confesó que piensa aceptar una oferta de actuación sólo cuando ésta merezca la pena, pues es cansado trabajar en la actuación ya que muchas veces se tiene que cumplir con los llamados desde muy tempranas horas, según dijo.

“Tú imagínate levantarte desde temprano, yo ya hice una novela, son unas friegas duras. Entonces, yo no me quiero levantar temprano a hacer algo que no me gusta, a hacer un papel que no me gusta o una telenovela que no me gusta, y lo mismo una película”, mencionó.

El intérprete de Te esperaba reveló que debido a lo cansada que es la actuación para él, ha decidido revisar con cuidado las ofertas y elegir aquellas que en verdad lo sorprendan, algo que no ha ocurrido desde hace años.

”Siempre he tratado hacer proyectos y elegirlos con muchísimo cuidado. Por ahora no ha llegado nada que yo diga: ‘Sí, paremos y hagamos ese proyecto’”, señaló.

Carlos decidió no volver a la actuación para pantallas hasta que haya un proyecto que lo convenza (Foto: Televisa/Las Estrellas TV)

Por otro lado, Carlos también habló sobre sus deseos de formar una familia con Cynthia Rodríguez, su novia desde hace cinco años.

Como ya lo había mencionado la pareja, quisieran poder convertirse pronto en padres y esperan que este sea al año en que finalmente lo logren, pues, según dijo el cantante, todos los días esperan que llegue la gran noticia de que Cynthia está embarazada.

“Ha sido el sueño de mi vida desde siempre, y creo que todo tiene su tiempo, a veces esas cosas no es cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere, entonces, pues realmente yo digo ‘cuando Dios quiera nosotros vamos a ser felices’, y es lo que más deseamos. Ojalá sea este año, ojalá se nos de y es lo que pedimos todos los días a Dios”, confesó.

La pareja prefiere mantenerse fuera de los reflectores, pero han compartido desde el año pasado sus deseos por ser padres (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Y es que el pasado 24 de diciembre la presentadora de Venga la Alegría conmovió a los espectadores del programa cuando le pidió a Santa Claus convertirse en madre este 2022, pues siente que tanto Rivera como ella se encuentran preparados para darle la bienvenida a su primer hijo.

“Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ¿Me puedes traer un bebé?. Creo que estoy lista, ahora sí, para formar una familia”, expresó a Papá Noel con notable sentimiento.

