Carlos Rivera explicó por qué no comenta las publicaciones de Cynthia Rodríguez

Tras la ola de rumores que ha rodeado por años el noviazgo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, el cantante confesó que una de las principales claves para que su relación se permanezca fuerte y estable es mantenerla lejos de los reflectores. Además, explicó que no suele comentar las publicaciones de su novia en redes porque prefiere externarle sus reacciones en persona.

El exintegrante de La Academia concedió una entrevista para Venga la Alegría con el fin de hablar sobre el próximo estreno de José, el soñador, una puesta en escena donde compartirá créditos con Kalimba y Fela Domínguez. En medio de la charla, el actor compartió algunos detalles sobre su romance con Cynthia Rodríguez.

Desde que los intérpretes formalizaron su relación han procurado no dar declaraciones sobre temas íntimos y pocas veces han compartido fotografías o videos juntos en redes sociales, lo que ha levantado un sinfín de especulaciones. Al respecto, Carlos Rivera explicó que no suele reaccionar a las publicaciones que hace su novia en su cuenta de Instagram porque usualmente reacciona frente a frente.

La cantante causó sensación en redes después de que comentó una de los últimos posteos de la conductora

“Muchas veces no escribo porque la tengo a lado, entonces es así como raro. La veo [y le digo]: ‘Mi amor, qué hermosa estás´ y a veces si se lo pongo [en el posteo]”, declaró.

El tema sobre la ausencia de contenido juntos se revivió hace un par de días, luego de que la presentadora de televisión subiera una selfie a su perfil de Instagram. La también actriz cautivó a sus seguidores con un look playero compuesto por una prenda de mezclilla en sus piernas, que bien podría ser un pantalón o un short, un body con estampando de hojas que tenía un profundo escote a la altura del pecho y un ligero suéter blanco.

Los usuarios de la plataforma se volcaron en halagos, declaraciones de amor, mensajes de cariño y buenos deseos para Cynthia Rodríguez, pero lo que más llamó la atención fue que su novio, Carlos Rivera, apareció en la caja de comentarios con una romántica frase para ella.

“Gracias por hacerme sonreír [emoji de sonrisa]”, escribió la conductora junto a su fotografía. “Gracias a ti por existir”, comentó el actor que brilló como El Rey León en el teatro. “Mi vida [corazón rojo]”, respondió Rodríguez.

El gesto del intérprete de 35 años dejó sin palabras a sus miles de fans en la plataforma, quienes no lograron contenerse a la muestra de amor entre la pareja debido a que no lo hacen con frecuencia: “No puedo de amor con ustedes”, “¿Para cuándo la boda?”, “Qué lindos, qué románticos”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Al igual que su canción, Que lo nuestro se quede nuestro, Carlos Rivera aseguró que la privacidad de su intimidad con la conductora es un factor clave en su romance porque sus vivencias, buenas o malas, forman parte de sus recuerdos personales, fuera de las especulaciones que rodean al mundo del espectáculo.

“Tenemos una historia que es maravillosa, que lleva muchos y que yo creo que justamente la razón de estar tan bien durante tantos años es justo eso, que somos muy reservados, que nos lo guardamos para nosotros”, dijo.

A pesar de ello, los enamorados confesaron que quieren dar el siguiente paso en su relación, quieren tener un hijo. Durante la entrevista con el matutino, Carlos Rivera reafirmó que tanto él como Cynthia Rodríguez se encuentran muy emocionados con la decisión que tomaron y están poniendo todo de su parte para conseguirlo.

“Más de cualquier cosa, incluso artística, es ser papá, es mi sueño de vida. De hecho, cuando era muy jovencito, 18-20 [años], quería ser papá, después dije: ‘No, espérate tantito’. Creo que hoy es el mejor momento”, agregó.

