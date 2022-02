Carlos Rivera sorprendió a Cynthia Rodríguez con romántico halago en redes

(Foto: Instagram/@_carlosrivera) / (Foto: Instagram/@vaniamaquillaje)

Cynthia Rodríguez causó sensación en redes sociales al lucir su espectacular figura en un outfit playero, atuendo con el que no solo se robó los suspiros de sus seguidores, sino que también cautivó a su novio, Carlos Rivera, quien le dejó un tierno halago en la sección de comentarios de su publicación.

En los últimos años, los exintegrantes de La Academia se han convertido en una de las parejas más queridas por el público mexicano, pero también se han visto envueltos en la polémica por la distancia que suelen tener en redes y frente a las cámaras de televisión, pues desde el inicio de su noviazgo han preferido mantenerse al margen, lo que ha desatado un sinfín de especulaciones.

Por esa razón, cualquier acto que deja al descubierto el amor que existe entre los cantantes se viraliza en internet y esta vez no fue la excepción. Hace unas horas, la conductora de Venga la Alegría sorprendió a sus casi 4 millones de seguidores de Instagram con una selfie que se tomó a la orilla de un lago, donde su belleza resaltó sobre el paisaje.

Cynthia Rodríguez presumió su contorneada figura con un atuendo fresco compuesto por una prenda de mezclilla en sus piernas, podría ser un pantalón o un short, un body con estampando de hojas que tenía un profundo escote enfrente y un suéter ligero de color blanco. La presentadora completó su look con un maquillaje natural y unas arracadas doradas.

Los usuarios de la plataforma no tardaron en llenar la sección de comentarios con halagos, mensajes de cariño y buenos deseos para la también actriz, quien solo aderezó su publicación con una frase: “Gracias por hacerme sonreír [emoji de sonrisa]”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el inesperado mensaje que dejó Carlos Rivera dentro del mismo espació: “Gracias a ti por existir”. Cynthia no se quedó atrás y contestó: “Mi vida [corazón rojo]”. El tierno halago que hizo el cantante para su novia enloqueció a sus miles de fans, quienes no se contuvieron y también reaccionaron al bonito gesto dentro del posteo de Cynthia Rodríguez.

“Tan divino”, “Ojalá alguien me dijera así”, “No puedo de amor con ustedes”, “A sus papás”, “Qué monitos”, “Qué lindos, qué románticos”, “Muero de amor!”, “¿Para cuándo la boda?”, No hay nada más bello”, “Gracias a los dos por existir y por regalarnos vuestra sonrisa”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Hasta el momento, el posteo ya rebasó los 100 mil “me gusta” y pronto se viralizó en internet debido a que son pocas las ocasiones en las que los cantantes presumen su envidiable romance.

En los últimos meses se revivió la controversia que gira entorno al noviazgo de los exintegrantes de La Academia respecto a la veracidad de su relación, pues hay quienes sospechan que se trate de un montaje. En contraste, la pareja confesó que esperan concebir a su primer hijo durante este 2022, incluso, la protagonista de Educando a Nina compartió que su deseo para Navidad fue un bebé.

“Querido Santa, este año quiero agradecerte porque soy una persona muy afortunada y por eso quiero hacer una petición muy especial. Tengo una familia hermosa, tú lo sabes [...] Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ´¿Me puedes traer un bebé?´. Creo que estoy lista, ahora sí, para formar una familia”, dijo frente a Santa Claus en una emisión de Venga la Alegría.

Carlos Rivera también ha hablado sobre los deseos que tiene de formar una familia con su actual pareja. En una entrevista para Hoy, el protagonista de José, el soñador, confesó que se pondría todo de su parte para poder tener esa alegría.

“Yo sería el más feliz es un sueño que tengo en mi vida, creo que es el sueño más grande que tengo es tener un bebé y bueno espero que se cumpla el próximo año”, declaró.

