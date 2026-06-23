Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Luisa Castro le puso condiciones en caso de convertirse en padres - crédito @luisacastrooo/ Instagram

La modelo y creadora de contenido Luisa Castro generó conversación en redes sociales tras compartir una condición que considera indispensable antes de convertirse en madre junto al streamer colombiano Westcol.

La joven expresó públicamente que se siente preparada para asumir la maternidad, aunque subrayó que su prioridad es construir una familia basada en el compromiso formal del matrimonio. La declaración de Castro surge después de que Westcol manifestara su deseo de ser padre, motivado por el reciente nacimiento del hijo del cantante Blessd.

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Durante una sesión de preguntas y respuestas realizada en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula millones de seguidores, Castro abordó directamente las dudas de sus seguidores sobre su postura frente a la maternidad.

La consulta se produjo poco después de que Blessd y su pareja, Manuela QM, anunciaran el nacimiento de su hijo Caleb, hecho que impulsó a Westcol a hablar abiertamente de su interés en formar una familia. La modelo afirmó: “Yo estoy lista para ser mamá ya, yo tengo una chispa muy bonita con los bebés y, a parte, ha sido uno de mis sueños más grandes”.

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Luisa Castro aseguró que solo consideraría la maternidad si existe un compromiso formal con Westcol, priorizando la formación de una familia estructurada - crédito @westcol y @luisa_castro1585/IG

La creadora de contenido detalló que se considera capaz de dar estabilidad emocional y económica a un futuro hijo, pero enfatizó que para ella resulta fundamental formar un hogar consolidado antes de asumir ese compromiso. Según relató en sus historias de Instagram, Castro sostuvo: “Siento que yo no quiero un hijo y ya, yo quiero una familia, entonces es bueno tomarse el tiempo de conocer bien a la pareja, y el anillo de boda obviamente”.

Hasta el momento, Westcol no ha emitido comentarios públicos sobre la condición señalada por Castro. La conversación sobre el futuro de la pareja se intensificó en plataformas digitales, donde miles de seguidores siguen de cerca los pasos de ambos influenciadores. El interés por la vida personal de los creadores de contenido creció, especialmente tras la llegada de nuevos miembros a familias de figuras públicas del entretenimiento colombiano, como el reciente nacimiento del hijo de Blessd, hecho que marcó tendencia.

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Tras compartir vivienda con Westcol, Castro habló sobre la importancia de la estabilidad y el respeto mutuo en su nueva etapa de convivencia - crédito @luisacastro/IG

En la misma dinámica de preguntas y respuestas, Castro compartió detalles sobre su relación actual y la experiencia de convivir con su pareja, lo que ha supuesto una etapa significativa en su vida. La modelo también se refirió a su perspectiva sobre la familia y la crianza, insistiendo en que el entorno y la estabilidad son factores determinantes para dar el siguiente paso hacia la maternidad.

La postura de Castro recibió numerosos comentarios en redes sociales, donde sus seguidores debatieron sobre la importancia del matrimonio y el concepto de familia en la actualidad. La joven reiteró que para ella el bienestar del futuro hijo depende del compromiso y la solidez de la pareja.

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Luego de confirmar que comparte vivienda con Westcol, Luisa Castro ofreció detalles sobre la experiencia de convivir con su pareja, un aspecto que marcó una nueva etapa en su relación.

La influencer destacó que, aunque dejó atrás su independencia, la transición hacia la vida en pareja ha sido positiva y sin mayores dificultades - crédito @westcol/IG

En una dinámica interactiva realizada a través de sus historias en Instagram, la modelo relató que antes de mudarse ya había alcanzado una estabilidad personal y disfrutaba de independencia en el apartamento que siempre había deseado. A pesar de ello, explicó que la transición hacia la vida en pareja no resultó difícil, ya que ambos tienen personalidades compatibles y han construido un ambiente armonioso en el hogar.

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“Me he sentido súper bien y tranquila, mi pareja es muy tranquilo, me ha hecho sentir en mi espacio. Obviamente es un cambio, porque yo estaba organizada con lo mío, mi estabilidad, yo estaba viviendo en el apartamento de mis sueños, pero el cambio no fue tan drástico”, expresó Castro, resaltando la importancia del respeto y la comodidad dentro de la convivencia.

Hasta ahora, Westcol no ha dado declaraciones públicas sobre cómo ha vivido esta etapa, aunque ambos han manifestado que se encuentran en un momento de madurez personal y de pareja para considerar la posibilidad de tener un hijo.

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Hasta el momento, Westcol no se ha pronunciado sobre las condiciones planteadas por Castro para convertirse en padres - crédito @westcol/ Instagram

Castro ha reiterado que, más allá del deseo de ser madre, su prioridad es que ese paso se dé en un contexto de estabilidad y compromiso formal, poniendo como condición el matrimonio para conformar una familia estructurada.