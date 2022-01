Por qué Angelique Boyer ha rechazado telenovelas: “Me he puesto muy payasa”

Angelique prefiere descansar su imagen a cuadro Foto: Efe

Angelique Boyer es una de las actrices más consolidadas de la pantalla de Televisa, pues desde 2004 ha aparecido en diversos proyectos de la televisora, como lo son las telenovelas Rebelde, Teresa, Lo que la vida me robó e Imperio de mentiras, entre muchas otras.

Este fin de semana la actriz de ascendencia franco-mexicana apareció con un mensaje en sus redes sociales para platicar por qué ha decidido prescindir del ofrecimiento que le ha hecho Televisa, por protagonizar otra historia como actriz estelar.

La novia de Sebastián Rulli, con quien lleva una relación de más de siete años, había estado en medio de las especulaciones hace unas semanas porque surgieron fuertes rumores de que sería la protagonista de la próxima telenovela La mujer del diablo, producción de Carlos Bardasano para Televisa, sin embargo Angelique lo desmintió al poco tiempo.

Con dos telenovelas al hilo en plena pandemia, Angelique desea descansar su imagen ante el público Foto: Archivo

La actriz lo descartó y aclaró que no se integraría a esta producción, ni mucho menos al remake de Amarte es mi pecado, que alista la productora Giselle González, con quien según la periodista Martha Figueroa, Angelique habría tenido ciertos problemas.

Y es que fue en el programa Con permiso donde la reportera expresó que Angelique no accedió a volver a trabajar con Giselle pues no habría acabado en buenos términos con la productora tras su participación en Imperio de mentiras.

“Angelique dijo que no que porque la otra vez que trabajó con la producción de Giselle no quedó muy contenta, esto fue en Imperio de mentiras, porque no le daban como mucho apoyo a las sugerencias que ella decía”, mencionó Figueroa.

La actriz asegura 'no ser payasa', sino estar a la espera de un proyecto artístico de su interés (Foto: Instagram @angeliqueboyer)

Tras la información difundida, la propia Angelique decidió poner fin a la especulaciones y a través de un video de Instagram explicó a sus seguidores por qué decidió rechazar dos interesantes propuestas, sin embargo descartó problemas con su ex jefa.

“Normalmente entre proyecto y proyecto dejo pasar un año, porque es bueno para mi, es bueno para ustedes y es bueno para mi carrera. No me gusta decirle que no al trabajo”, dijo la actriz detrás del personaje de ‘Teresa’.

Angelique explicó que no desea saturar al público mexicano con su imagen, pues en poco menos de dos años la actriz apareció en dos producciones de largo alcance en la televisora de San Ángel.

A pesar de que Angelique Boyer y Sebastián Rulli llevan siete años de relación, la actriz reveló que se siente plena sin casarse. (Foto: @angeliqueboyer/ Instagram)

“Han dicho que me he puesto muy payasa porque últimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos. No se trata de decirle que no a todo, sólo que creo que se están produciendo muchas cosas muy padres y hay espacios que debemos ocupar en tiempos correctos”

Boyer contó que espera que le ofrezcan pronto un nuevo proyecto que se adapte más a sus necesidades “Estoy ansiosa que llegue un proyecto, con una historia que me encante y que me rete como actriz”.

SEGUIR LEYENDO: