De papeles secundarios a ser “Teresa”: Angelique Boyer cumple el sueño de cualquier actriz en las telenovelas

Actriz Angelique Boyer, mientras posa en la Ciudad de México. (Foto: EFE/Grupo Televisa)

El primer papel protagonista de Angelique Boyer en 2010 marcó el resto de sus proyectos y por eso la ahora coronada como reina de las telenovelas mexicanas agradece todas las oportunidades de trabajo y aguarda un futuro diverso.

“(Ser protagonista) es el sueño que todas tenemos, el haber tenido una primera oportunidad y seguir conservando este lugar en la empresa (Televisa) es un privilegio y algo que se agradece”, asegura Boyer este viernes entrevista con Efe.

Con 16 años, la cara de Angelique comenzó su camino en las telenovelas con personajes secundarios, uno de esos proyectos fue el emblemático programa adolescente “Rebelde” (2004) en el que dio vida a Vico Paz, con el que comenzó a abrirse las puertas en el mundo del espectáculo.

Si bien tuvo que pasar un tiempo para conseguir el gran papel que la consolidaría como una reinas de telenovela, fue en 2010 que Boyer tuvo la gran oportunidad que esperaba al encarnar a “Teresa”, la mujer interesada y avariciosa que renegaba de sus orígenes humildes y que anteriormente había sido interpretada por la estelar Salma Hayek a finales de los 80.

(Foto: Twitter/ @HPancheriGC)

El personaje tuvo una aceptación tal que, desde entonces y hasta la fecha, la artista de origen francés y nacionalizada mexicana no ha hecho un solo proyecto en el que no haya sido la actriz principal de la historia.

“Efectivamente he sido parte de proyectos muy emblemáticos en la televisión mexicana, mis sueños se han hecho realidad en cada una de esas historias haciendo personajes icónicos y lo vivo con mucha gratitud y humildad”, confiesa.

Pero Boyer, de 33 años, dice saber que se trata de una etapa de la vida que no es eterna, pero en la que se necesita siempre dar lo mejor de sí para el entretenimiento del público.

“Me encanta ver como se van conformando nuevas generaciones de chavos (jóvenes) muy talentosos así como alguna vez lo fui yo. Soy consciente de que cuando sea el tiempo tendré que hacer una transición y empezar a contar personajes desde otra edad, otro físico y otra característica que me requiera como actriz”, apunta.

En sus personajes, la actriz ha abordado la diversidad femenina con propuestas realistas que reflejan a la sociedad actual, románticas historias de amor, e incluso ha tomado el reto de dar vida a tres mujeres diferentes para un mismo proyecto.

“A mí me gusta trabajar y siempre he sabido aprovechar las oportunidades, me gusta también que la gente descanse de mí y no me vea todo el tiempo. Pero yo no estoy cerrada a nada absolutamente”, señala.

“Creo que he tenido una carrera que abrazo y que no hago menos que el cine, o que otro formato, tenemos que valorar el hecho de que trabajamos en el entretenimiento y más ahora que ha pasado una pandemia”, menciona la también “influencer”.

NUEVO PROYECTO

Ambos artistas se conocieron cuando protagonizaron la telenovela 'Teresa'. (Foto: @angeliqueboyer/ Instagram)

Actualmente Boyer encabeza “Vencer el pasado” -un proyecto de la productora de Rosy Ocampo- que se transmite por el canal Las Estrellas y en el que da vida a una exitosa bióloga molecular que tiene que enfrentarse a la hostilidad de un mundo e industria machista y que verá su destino cambiado debido a las redes sociales.

“Creo que la televisión es una manera de mandar mensajes positivos y es un espacio para hablar de la realidad y enfrentarla y así poder generar temas de conversación de familia”, dice la actriz sobre el proyecto que pone sobre la mesa problemáticas actuales.

Otra de las razones por las cuales Angelique disfrutó el trabajo que llevó a cabo en la telenovela fue porque pudo compartir una vez más su trabajo junto a su pareja, Sebastián Rulli, con quien también fue pareja en la icónica historia de “Teresa” o más tarde en “Tres veces Ana” (2016).

“No pensamos que volveríamos a trabajar juntos tan pronto y fue como si no hubiera pasado ni un solo día. Me es tan familiar trabajar con él en el set y compartir una historia en donde no somos la pareja establecida desde el inicio es interesante, pues hasta el día de hoy no sabemos si van a quedar juntos”, asegura la actriz, quien recientemente celebró siete años de pareja con Rulli.

Ahora que terminaron las grabaciones de la producción, Angelique tomará un descanso de la televisión pero asegura que está ansiosa por volver al teatro y además dijo que continuará trabajando en proyectos externos como su negocio de proteínas y nutrición.

SEGUIR LEYENDO: