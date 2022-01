Omar Chaparro se despidió emotivamente de Diego Verdaguer: “Nos quedó tanto por reír”

Omar Chaparro se despidió de su amigo Diego Verdaguer (Foto: Especial)

Omar Chaparro se sumó al luto tras el fallecimiento del cantautor Diego Verdaguer. El cómico era cercano a la familia del músico y formó una entrañable amistad. El también actor se lamentó no haber disfrutado al máximo su última convivencia con el intérprete de Volveré.

Mediante sus redes sociales, Omar Chaparro dedicó unas cálidas y emotivas palabras a Diego Verdaguer, quien falleció el 27 de enero por complicaciones desatadas por COVID-19.

“Nos quedó tanto por reír, por convivir, por tomar un buen vino”, inició el humorista.

“Por morir de la risa en el karaoke viendo cómo Amanda te corregía, nos quedo tanto por disfrutarte, por escucharte, pero sobre todo, por aprenderte”, relató Omar. La publicación se compuso por tres elementos, el primero fue el video de la canción ¿De qué me sirve el cielo?, dueto entre ambas celebridades. También agregó una fotografía viajando en moto con el músico y un tiktok que mostró su cercanía con los Verdaguer.

Omar Chaparro dedicó unas palabras a Diego Verdaguer (Foto: Instagram/@omarchaparro)

La parte más sentimental surgió cuando Omar Chaparro contó que tuvo una comida con el cantante de Voy a conquistarte sin saber que sería irrepetible. “De haber sabido que esa iba a ser nuestra última cena, la hubiera disfrutado aún más”, añadió.

“Me parece increíble que hace unos meses estábamos grabando esta canción y que hoy pareciera nos la estás dedicando al despedirte”, finalizó Omar Chaparro para sus más de cinco millones de seguidores en Instagram.

Los recuerdos junto a Diego Verdaguer superaron los 40 mil likes. El enternecedor mensaje de despedida de Chaparro fue comentado por varias celebridades, entre ellas su colega Adal Ramones. “Amigo: un abrazo enorme a todos”, escribió el exconductor de Otro Rollo.

El comediante le dedicó un mensaje al intérprete argentino (Video: TikTok/ @omarchaparro)

De igual modo, Omar Chaparro publicó un último adiós en su cuenta de TikTok. En dicha red social, agregó un audiovisual con varias memorias musicalizadas con su canción en conjunto. “Te abrazo hasta el cielo, querido amigo. Gracias a Dios por regalarme el privilegio de conocerte”, integró en escrito.

El sencillo ¿De qué me sirve el cielo? fue estrenado en 2020. En su momento causó revuelo, debido a que Omar apenas iniciaba su carrera como músico. La canción fue parte de la banda sonora de la película Como caído del cielo, una historia ficticia donde Pedro Infante, actuado por el humorista, vuelve a la Tierra en el afán de redimirse y poder ingresar al paraíso.

La letra de la canción, como adelantó Omar Chaparro, cobró un nuevo sentido tras el deceso de Verdaguer. “Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Allá te espero, amor, para adorarte toda la eternidad”, se lee entre sus líneas.

En más de cinco décadas, Diego Verdaguer tuvo muchos éxitos (Foto: Instagram/@diegoverdaguer)

Diego Verdaguer, cantante con más de cinco décadas de trayectoria, falleció por complicaciones de COVID-19. En el último mes del año pasado, el intérprete de balada pop fue diagnosticado con coronavirus, por lo que ingresó a un hospital para su monitoreo.

El viernes 28 de enero, vía sus redes sociales, se informó que Verdaguer había muerto. “Dejo su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida”, mencionó el comunicado. “Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles”, agregaron.

El comunicado oficial que informó la muerte del cantante (Foto: Instagram/@diegoverdaguer)

La última comunicación emitida por Diego Verdaguer sucedió en Twitter. El escrito fue una dedicación a quien fuera su mayor amor, Amanda Miguel. “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón!”, redactó en relación a su éxito musical La ladrona.

Por otro lado, su disquera, DIAM Music, fundada en colaboración con Amanda Miguel, detalló que el músico partió la tarde del jueves 27 de enero en un centro médico de la ciudad californiana de Los Ángeles.

