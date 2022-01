Diego Verdaguer: de qué famosa actriz mexicana estaba enamorado el cantante

El cantante falleció a los 70 años debido a complicaciones en las secuelas que le dejó el COVID-19 (Foto: EFE)

Durante la madrugada del 28 de enero se dio a conocer el fallecimiento del cantante argentino Diego Verdaguer debido a complicaciones que le generaron secuelas de su contagio por COVID-19. Ante ello, han sido retomado diversos momentos de su carrera.

En una antigua entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, el intérprete de La Ladrona negó haber mantenido una relación amorosa con una de las actrices más importantes y exitosas que ha surgido de tierras mexicanas, la veracruzana Salma Hayek, sin embargo, mencionó que tuvo un encuentro muy cercano con la protagonista de Frida.

“Tuvimos una cena en el auto, hubo un beso”, declaró Verdaguer en 2018.

Sin embargo, en 2020, en el programa En sus batalla, Verdaguer habló de como fue que conoció a la actriz, cual fue su primera impresión ante su presencia y del éxito que su esposa, Amanda Miguel, consolidó bajo su labor como productor.

Salma Hayek cautivó a Diego Verdaguer (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

“Digamos que, podría decir que fue una amistad cariñosa, un amor platónico digamos, una inspiración en la vida. Eso es todo. Se ha especulado un poquito con eso porque alguien lo dijo hace unos años, hace diez años, no sé cómo salió, empezaron a decir, pero en realidad no es más que lo que acabo de decir, nada más, punto”, contó.

Asimismo, el músico comentó que ante la belleza y talento de Hayek, él cayó rendido, motivo por el cual quería mantener cualquier tipo de relación con ella.

“Obviamente es una mujer divina, yo podría quizá haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo no estaba tampoco dispuesto. Sí en un momento, sí me tocó…de repente me miré al espejo y dije ‘a ver , a ver, chaval, como dijo Joaquín Sabina, a ver chaval, te estás enamorando, dije ‘Ok, está bien’ y me calmé”, añadió.

El romance entre Amanda Miguel y Verdaguer inició en los 70's (Foto: Instagram / @yoamandamiguel)

El romance entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer inició en los años setentas cuando Amanda Miguel recién cumplía 18 años de edad. De acuerdo con un relato que la pareja dio para El Universal, los entonces jóvenes se conocieron en las calles de Buenos Aires, Argentina cuando el cantante de Volveré vio a su futura esposa caminando, se acercó a ella y le pidió que aceptara tomar un café con él. Ella aceptó, pero no fue sino después de muchas citas y luego de que el músico dejara de verse con sus “amigas con derechos”, que la compositora aceptó iniciar una relación.

Meses más tarde, la pareja decidió casarse por el civil. Pero fue hasta 2015 que Diego y Amanda decidieron contraer nupcias en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús ubicada en la Ciudad de México. A la celebración asistieron familiares y amigos de la pareja.

Pese a que trataron de mantener su matrimonio al margen de la industria del entretenimiento, con el paso del tiempo se pudo ver el lado más oscuro de su relación. En 2018, Amanda Miguel dio a conocer que su esposo le había sido infiel.

El amor entre Verdaguer y Miguel trajo consigo a quien hoy en día es una mujer con una voz con mucha fuerza (Foto: EFE)

“Mi esposo ahora es más que fiel, aprendió la lección”, declaró la cantante acompañada de su esposo en conferencia de prensa.

Sin embargo, no fue la única ocasión que habló acerca del tema, pues en entrevista con Omar Chaparro, la argentina señaló que en más de una ocasión vivió momentos difíciles dentro de su matrimonio, consecuencia de las acciones de Verdaguer.

“Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel (...) De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría”, externó.

