Criticaron a María José por ignorar el ramo de flores de una fan

María José fue criticada por ignorar a una fan en pleno palenque (Video: TikTok/@rodolfohernandez0220)

La cantante María José ha dado de qué hablar por un video que se viralizó recientemente en el que se le ve en plena presentación en el palenque de la Feria de León, Guanajuato, el pasado 19 de enero.

En plena actuación, la cantante de temas como No soy una señora y Prefiero ser su amante, fue captada presuntamente ignorando a una admiradora, pese a que se tenían cada una frente a frente.

Y es que la fan de María José buscaba hacerle llegar un ramo de flores y se le puede ver en primera fila tratando de llamar en vano la atención de la ex integrante de Kabah, quien continúa su discurso de bienvenida y no le presta atención a la joven.

Según algunos fans, María José buscaba protegerse ante la posibilidad de un contagio por coronavirus (Foto: Archivo)

Este comportamiento le valió algunas críticas en las redes sociales, sobre todo señalando el hecho de que “un cantante se debe a su público”, crítica que fue una constante para la cantante de 46 años. Fue criticada por no ser atenta con su admiradora aun cuando estaba frente a la joven a quien habría hecho la grosería de dejarla con el obsequio preparado.

“Yo hubiera pedido mi dinero”, “Esas actitudes de diva ya no se usan, humildad señora”, “Ya he visto varios comentarios de que andaba bien sangrona”, “¿Quién es María José?” son algunas de las reacciones al video colgado en TikTok.

Pero en medio de todas las críticas a la ex coach del programa La Voz México, hubo seguidores que justificaron el desaire argumentando que María José estaba evitando exponerse a un riesgo de contagio en medio de la actual contingencia sanitaria de COVID-19 en su variante Ómicron.

La cantante fue objeto de múltiples criticas, aunque justificada por algunos fans (Foto: recorte de pantalla)

“Claramente no trae puesto el cubrebocas y se los dijo desde el principio, si quieren que me acerque usen el cubrebocas”, escribió un fan; sin embargo, esto no justificaría del todo a La Josa, pues en el mismo video se aprecia a otro admirador con cubrebocas puesto que también buscaba entregarle un ramo e igualmente fue ignorado por la ex Kabah.

Esta presentación de María José representa su regreso a los escenarios en medio de la reactivación económica paralela a la contingencia sanitaria por la que atravesamos. La Josa es una de las artistas mexicanas que decidieron volver a ofrecer presentaciones en medio de la pretendida nueva normalidad.

Hace unas semanas, la cantante se mostró a favor de que los niños retomen sus clases presenciales pues aseguró que necesitan socializar con otros compañeros. En entrevista para el programa Sale el sol, puntualizó que los pequeños han tenido momentos complicados con las clases virtuales pues se están perdiendo parte importante de su desarrollo. Además mencionó que respeta a las personas que no quieren vacunarse o mandar a sus hijos de forma presencial a la escuela, aunque esta decisión debe ser tomada de forma muy “consciente”.

Al momento la cantante no ha hecho comentario alguno al respecto (Foto: Instagram/@lajosa)

“Ahorita el método híbrido está padre, a mí sí me encantaría que ya regresaran todos los días, porque la sociabilidad sobre todo en los niños pequeños es básica. Yo sí estoy a favor de que los niños regresen a la escuela de forma presencial, pero también respeto a los que no quieren regresar, así como respeto a los que no se quieren vacunar y a los que sí se quieren vacunar”, comentó.

“Yo ya estoy vacunada [...] siempre y cuando exista un respeto para todos, todo estará bien. Mientras tú creas que está bien y sea una realidad sana para tus hijos, pues adelante”, agregó.

La ex coach de La Voz México -TV Azteca- explicó que la salud mental es un tema muy importante para ella, por lo que para no afectar la salud de su hija Valeria decidió que durante todo este tiempo de pandemia cada una tendría su espacio y lugar de trabajo.

