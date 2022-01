Michelle Renaud salió en defensa de su hijo tras los rumores sobre su vida privada

(Foto: Instagram @michellerenaud)

Michelle Renaud recurrió a sus redes sociales para pedir que no se involucre a su hijo, Marcelo Alvarado Renaud, en rumores luego de que una revista de circulación nacional publicara una nota sobre la relación familiar que la actriz y su primogénito mantienen con su exesposo, además de su posible reconciliación con Danilo Carrera.

Este martes se publicó una edición más de la revista TV Notas, donde salió a relucir que Michelle Renaud y Danilo Carrera habrían retomado su noviazgo después de algunos meses separados. La información fue compartida por una supuesta amiga cercana de la pareja, quien detalló que los actores estarían pensando en tener hijos juntos, sin embargo, el plan no se ha llevado a cabo debido a dudas del intérprete.

Dentro de la entrevista se mencionó que Danilo Carrera estaría pensando en formar una familia con Michelle Renaud, pero aparentemente no ha querido tomar una decisión debido a que ha presenciado la relación familiar que existe entre la actriz y el padre de su hijo, Josué Alvarado. Supuestamente, la oriunda de la Ciudad de México ha señalado a su expareja de actos de violencia en contra de Marcelo.

Foto: Instagram/@michellerenaud

“No deja que conviva con su pequeño, le da largas para cumplir con los días que le tocan a él y discuten por temas económicos”, declaró quien se identificó como amiga de la actriz. “Josué [...] se enteró que piensa acusarlo de violencia; por supuesto esto no es verdad, lo que Michelle quiere es quedarse con la custodia total de su hijo”, continuó.

Al respecto, Michelle Renaud decidió aclarar la situación a través de un live de Instagram donde hizo un llamado para que no se involucre a su único hijo en rumores sobre su vida privada. Explicó que hasta el momento ha procurado no prestar atención a los chismes, pues considera que no puede evitarlos, pero sí poner un alto en temas donde se ponga en riesgo la integridad de Marcelo.

“Esta nota si me preocupa porque a la persona que más lastima es a mi hijo. De mí han inventado [...] todo y nunca me ha importado”, comenzó.

Michelle Renaud y Danilo Carrera han llevado una relación polémica debido a sus reconciliaciones. Recientemente estuvieron contagiados de COVID-19. Foto: Instagram/@danilocarrerah

La protagonista de La reina soy yo contó que desde su embarazo hasta la actualidad ha procurado mantener una buena imagen de su exesposo tanto en su casa como frente a los medios. Con ello, la actriz echó atrás las declaraciones que la apuntaban como responsable de lanzar dichos comentarios.

“Siempre he ocultado todas las verdades, porque el día de mañana que Marcelo google a su papá quiero que encuentre a un hombre íntegro, alguien a quien admirar y seguir, la realidad es muy diferente, pero yo siempre he hablado muy bien de él”, continuó.

La actriz de Pasión y Poder también desmintió haber obstaculizado la convivencia entre Marcelo y Josué Alvarado, pues considera que la relación padre e hijo es fundamental en el desarrollo de los niños. No obstante, Michelle Renaud dejó entrever que no ha recibido el apoyo que esperaba por parte de su expareja.

La actriz no aclaró si retomó su relación con Danilo Carrera Foto: Instagram @danilocarrerah

Respecto a los mensajes que ha publicado Josué Alvarado en sus redes sociales donde hace referencia a que extraña a Marcelo, Michelle Renaud mencionó que los comentarios están fundamentados en las acciones que ha cometido su exesposo, pues de cierta manera confirmó que habría violentado a su hijo.

“Él lo extraña por acciones de él, lo extraña por acciones que lastiman mucho a mi hijo y que me lastimaron a mí como su mamá, pero por acciones por las cuales yo tengo que proteger a mi bebé y no solamente yo, la ley”, declaró.

Al final, Michelle Renaud confesó que todos están atravesando por un proceso llenó de amor y paciencia donde su expareja está aprendiendo a cómo convivir con Marcelo para evitar que se repitan actos de violencia, pues según contó, en una ocasión su hijo regresó a su casa con algunas marcas, pero no especificó más al respecto.

